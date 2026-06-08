سفیر کوبا تاکید کرد که کاری که آمریکا با این کشور می‌کند یک جنگ اقتصادی بزرگ است که ۶۷ سال بطول انجامیده است.

باشگاه خبزنگاران جوان؛ مینا‌ عظیمی  - ارنستو سوبرون، سفیر کوبا در سازمان ملل متحد، اظهار داشت که کشورش با یک محاصره معمولی رو‌به‌رو نیست، بلکه با یک «جنگ اقتصادی» سیستماتیک رو‌به‌رو است که حدود ۶۷ سال است ادامه دارد. در عین حال، او بر آمادگی کامل هاوانا برای همه احتمالات، چه با شرکت در گفتگویی مبتنی بر برابری و احترام، و چه با ایستادگی و مقابله با هرگونه تجاوز، تأکید کرد.

او در مصاحبه اختصاصی با شبکه المیادین، وضعیت وخیم انسانی در کوبا را در نتیجه دستور اجرایی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در آغاز سال جاری اعلام کرد و از بحران شدید انرژی که این کشور را در بر گرفته بود، پرده برداشت؛ چرا که کوبا در پایان ماه مارس گذشته تنها یک نفتکش از روسیه به عنوان «کمک بشردوستانه» دریافت کرد، در حالی که این کشور برای فعالیت عادی خود به ۸ نفتکش در ماه نیاز دارد.

سفیر کوبا توضیح داد که کمبود سوخت، ماشین‌آلات را فلج کرده و این امر مستقیماً بر تولید مواد غذایی و دسترسی به آب پاک تأثیر گذاشته است. او هشدار داد: «بدون نفت، هیچ راهی برای استفاده از ماشین‌آلات وجود ندارد. اگر امروز نتوانیم مواد غذایی تولید و عرضه کنیم، فردا هیچ راهی برای تأمین غذای خود نخواهیم داشت.»

وزیر خارجه کوبا در حوزه پزشکی خاطرنشان کرد که فشار آمریکا با وادار کردن دولت‌ها به لغو توافق‌های پزشکی با هاوانا، بخش بهداشت و درمان را در سطح جهانی تحت تاثیر قرار داده است، که در داخل به وضعیت غم‌انگیزی منجر شده است: «بیش از صد هزار نفر در لیست انتظار برای ورود به اتاق‌های عمل هستند که هزاران نفر از آنها کودک هستند.»

برچسب ها: سفیر کوبا ، جنگ اقصادی ، آمریکا و کوبا
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