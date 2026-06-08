فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه از کشف بیش از ۷۰۰ لیتر سوخت قاچاق از ۳ دستگاه اتوبوس در این شهرستان خبر داد.

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باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ میرزایی فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه گفت: مأموران یگان امداد این شهرستان هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به سه دستگاه اتوبوس مشکوک شدند که جهت بررسی بیشتر آنها را متوقف کردند.
او افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی، در بازرسی از اتوبوس ها، ۷۶۰ لیتر فرآوردههای نفتی قاچاق کشف کردند.
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سرهنگ میرزایی اظهار کرد: این رابطه خودروها توقیف و ۳ متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیتهای غیرقانونی و موارد مشکوک با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ تماس و یا از طریق پیامک با سامانه ۱۱۰۵۶ موضوع را به پلیس اطلاع دهند.