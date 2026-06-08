مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز از ثبت رسمی منطقه «درخت سرو شهرستانک» به عنوان نخستین اثر طبیعی ملی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز در نشست خبری با اشاره به برنامه‌های هفته محیط زیست گفت: در این هفته، پروژه‌های زیست‌محیطی متعددی با سرمایه‌گذاری حدود ۲۳۶ میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی در استان به بهره‌برداری می‌رسد که نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های محیط زیستی و توسعه پایدار البرز خواهد داشت.

 محمدپور افزود: امنیت، پیشرفت و اقتدار امروز کشور مرهون خون پاک شهداست و امیدواریم بتوانیم ثمره این ایثارگری‌ها را در مسیر توسعه و آبادانی کشور و استان مشاهده کنیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز با اشاره به نامگذاری روزهای هفته محیط زیست از ۱۶ تا ۲۲ خردادماه، گفت: همزمان با این هفته، برنامه‌های متنوع آموزشی، فرهنگی و ترویجی در سطح شهرستان‌ها، واحدهای صنعتی و شهرک‌های صنعتی استان با هدف ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی و جلب مشارکت عمومی در حال اجراست.

محمدپور با بیان اینکه استان البرز با بیش از چهار میلیون نفر جمعیت و حدود چهار هزار واحد صنعتی، یکی از متراکم‌ترین استان‌های کشور به شمار می‌رود، تصریح کرد: این حجم از بارگذاری جمعیتی و صنعتی، فشار قابل توجهی بر منابع طبیعی و ظرفیت‌های اکولوژیکی استان وارد کرده است و ضرورت حرکت به سمت توسعه پایدار را دوچندان می‌کند.

وی سیاست اصلی اداره کل حفاظت محیط زیست البرز را «کیفی‌سازی فعالیت واحدهای صنعتی» عنوان کرد و گفت: رویکرد ما افزایش بارگذاری صنعتی جدید نیست، بلکه تلاش داریم با بهینه‌سازی مصرف منابع، مدیریت صحیح پساب‌ها و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، شرایط فعالیت صنایع موجود را ارتقا دهیم.

محمدپور افزود: در همین راستا، چندین پروژه تصفیه‌خانه در واحدهای صنعتی بزرگ استان در شهرستان‌های کرج و فردیس به بهره‌برداری خواهد رسید که نقش مؤثری در کاهش آلاینده‌ها و حفاظت از منابع آبی استان دارد.

وی از راه‌اندازی ایستگاه پایش محیطی و غبارسنج در کارخانه سیمان آبیک خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در راستای کاهش نگرانی‌های جوامع محلی پیرامون انتشار ذرات و آلودگی‌های ناشی از فعالیت این واحد صنعتی انجام شده و طی روزهای آینده به بهره‌برداری رسمی خواهد رسید.

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز همچنین از ثبت رسمی منطقه «درخت سرو شهرستانک» به عنوان نخستین اثر طبیعی ملی استان خبر داد و گفت: این مهم پس از انجام مطالعات کارشناسی و تصویب در شورای عالی محیط زیست کشور محقق شد و هفته گذشته نیز به استان ابلاغ شد.

وی با اشاره به پیگیری ارتقای برخی مناطق طبیعی استان به سطوح حفاظتی بالاتر، افزود: مطالعات مربوط به چند منطقه ارزشمند طبیعی از جمله منطقه «عالی‌ماله» و بخشی از مناطق طبیعی طالقان انجام شده و پس از طی مراحل کارشناسی برای تصویب نهایی به شورای عالی محیط زیست ارسال خواهد شد.

محمدپور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع احیای تالاب صالحیه اشاره کرد و گفت: ساماندهی و احیای این تالاب یکی از مهم‌ترین برنامه‌های زیست‌محیطی استان است. با هماهنگی استان‌های البرز، قزوین و تهران و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، اقدامات لازم برای انسداد زهکش‌های مؤثر در خشک شدن تالاب در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: اجرای این طرح علاوه بر کمک به احیای تالاب صالحیه، نقش مهمی در کاهش کانون‌های گرد و غبار و جلوگیری از انتشار ریزگردها به مناطق مختلف استان البرز، تهران و حتی بخش‌هایی از شرق پایتخت خواهد داشت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز در پایان تأکید کرد: حفاظت از محیط زیست یک مسئولیت همگانی است و تحقق توسعه پایدار بدون مشارکت مردم، صنایع، دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مردمی امکان‌پذیر نخواهد بود.

برچسب ها: محیط زیست ، زیست محیطی
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