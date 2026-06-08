باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس مرکز هشدار الکترونیک (مها) پلیس کرمان گفت: با فعال شدن سامانه هشدار الکترونیک انتظامی (مها) در یکی از طلافروشی‌های خیابان شریعتی، بلافاصله، واحد گشت مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به محل اعزام شد.

چناریان افزود: با حضور به موقع گشت انتظامی در محل حادثه، مشخص شد فردی با اقدام به نزاع و درگیری، شیشه‌های طلافروشی را تخریب کرده که مأموران ضمن جلوگیری از گسترش ضرب و جرح و ایجاد صدمات بیشتر، متهم را دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به کلانتری ۱۱ منتقل کردند.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: هوشمندی سامانه‌های نظارتی و واکنش بی‌درنگ پلیس، بار دیگر از بروز حادثه‌ای بزرگتر جلوگیری کرد.



منبع: نیروی انتظامی