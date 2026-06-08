رئیس مرکز هشدار الکترونیک پلیس کرمان گفت: با فعال شدن سامانه هشدار در یکی از طلافروشی‌ها بلافاصله، واحد گشت مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به محل اعزام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس مرکز هشدار الکترونیک (مها) پلیس کرمان گفت: با فعال شدن سامانه هشدار الکترونیک انتظامی (مها) در یکی از طلافروشی‌های خیابان شریعتی، بلافاصله، واحد گشت مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به محل اعزام شد.

چناریان افزود: با حضور به موقع گشت انتظامی در محل حادثه، مشخص شد فردی با اقدام به نزاع و درگیری، شیشه‌های طلافروشی را تخریب کرده که مأموران ضمن جلوگیری از گسترش ضرب و جرح و ایجاد صدمات بیشتر، متهم را دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به کلانتری ۱۱ منتقل کردند.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: هوشمندی سامانه‌های نظارتی و واکنش بی‌درنگ پلیس، بار دیگر از بروز حادثه‌ای بزرگتر جلوگیری کرد.

منبع: نیروی انتظامی

برچسب ها: طلا فروشی ، نزاع
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۲ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
طلا فروشا باید بشدت به وسایل ضد شورش مجهز باشن ولو ماسک شیمیایی و اسپری بیهوشی
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