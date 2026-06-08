باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - قائم‌مقام سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج گفت: در دوره ششم مدیریت شهری، توسعه پارک‌ها در مناطق محروم و توزیع عادلانه سرانه فضای سبز در دستور کار قرار گرفته و شمار پارک‌های کرج از ۲۴۶ بوستان در سال ۱۳۸۶ به ۳۲۱ بوستان در سال جاری افزایش یافته است.

روح‌اله خرم‌جا، قائم‌مقام سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج، با حضور در برنامه زنده «نگاه مردم» اظهار کرد: در دوره ششم مدیریت شهری، احداث پارک در مناطق محروم به عنوان یکی از اهداف اصلی و راهبردی دنبال شده است.

وی با اشاره به سیاست توزیع عادلانه سرانه پارک‌ها در مناطق مختلف شهر افزود: در این دوره تلاش شد با شناسایی محله‌های کمتر برخوردار، زمینه توسعه فضاهای سبز و احداث بوستان‌های جدید در این مناطق فراهم شود.

خرم‌جا به مجری سیمای البرز گفت: در همین راستا، پارک تخصصی مادر و کودک در حصارک افتتاح شده و این مجموعه از جمله فضاهایی است که پس از شناسایی زمین مناسب، مورد رسیدگی و حمایت قرار گرفته است.

قائم‌مقام سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج با بیان اینکه سرانه فضای سبز کرج در سال جاری به ۱۳.۴ متر مربع رسیده است، افزود: شمار پارک‌های این کلانشهر که در سال ۱۳۸۶، ۲۴۶ پارک بود، اکنون به ۳۲۱ پارک افزایش یافته است.

وی در برنامه نگاه مردم ادامه داد: البته در سال ۱۳۹۷ و با جدا شدن فردیس از کرج، بخش قابل توجهی از سرانه فضای سبز این شهر کاهش یافت، اما مدیریت شهری در تلاش است این کمبود را جبران کند.

خرم‌جا با اشاره به استانداردهای فضای سبز در برنامه زنده نگاه مردم گفت: توصیه شهردار کرج این است که سرانه فضای سبز شهر دست‌کم به میانگین کشوری یعنی ۱۲ متر مربع برسد؛ این در حالی است که سرانه مطلوب فضای سبز در استانداردهای سازمان ملل ۲۵ متر مربع اعلام شده است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت منابع آبی مورد استفاده در فضای سبز شهری افزود: اکنون چهار تصفیه‌خانه در این بخش فعال است که نقش مهمی در تأمین آب مورد نیاز فضای سبز دارند.

قائم‌مقام سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج در این‌برنامه زنده تلویزیونی گفت: اجرای شبکه انتقال آب خام به طول بیش از ۲ هزار متر، تهیه مخزن پلیمری با ظرفیت ۱۰ هزار مترمکعب، لایروبی و ساخت پکیج تصفیه‌خانه فاضلاب با ظرفیت هزار مترمکعب از جمله اقدامات انجام‌شده در این حوزه است.

وی میزان استفاده از پساب و آب‌های غیرشرب در آبیاری فضای سبز را ۳ هزار و ۲۰۰ مترمکعب اعلام کرد و افزود: مدیریت شهری تلاش دارد با تکیه بر منابع آبی جایگزین، فشار بر آب شرب را کاهش دهد.

خرم‌جا درباره برخی مشکلات موجود نیز به مجری سیمای البرز گفت: در مناطقی مانند کلاک، بسیاری از باغ‌ها در حال خشک شدن هستند. اگرچه شهرداری آب را به این محدوده می‌رساند، اما در برخی موارد تمایل کافی برای حفظ باغ‌ها وجود ندارد و برخی مالکان به تغییر کاربری زمین‌ها به سمت مسکونی شدن فکر می‌کنند.

وی در برنامه زنده نگاه مردم خاطرنشان کرد: در برخی مناطق از جمله شهرک کوثر حصارک، به دلیل نبود زمین مناسب، امکان توسعه فضای سبز با دشواری روبه‌رو است، اما هر جا زمین قابل شناسایی باشد، برای احداث بوستان و افزایش سرانه فضای سبز اقدام خواهد شد.