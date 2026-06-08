طبق اعلام سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور تمامی پروازهای فرودگاه مهرآباد تا اطلاع ثانوی لغو شده و مسافران از مراجعه به فرودگاه خودداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه کباری - مجید اخوان سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اظهار داشت: تمامی پروازهای فرودگاه مهرآباد لغو شده و مسافران از مراجعه به فرودگاه مهرآباد جهت انجام پرواز پرهیز کنند.
وی افزود:از مسافران درخواست میشود پیش از مراجعه به فرودگاه، آخرین وضعیت پروازها را از طریق سامانه ۱۹۹ یا شماره ۰۲۱-۶۱۰۲۱ پیگیری کنند
او یادآور شد: طبق آخرین نوتامی که صادر شده است در حال حاضر پروازهای غرب کشور تا اطلاع ثانوی لغو شده است همچنین پروازهای فرودگاه امام خمینی هم تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.