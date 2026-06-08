باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - افسانه قانی رییس واحد رشدوفن آوری دانشگاه شهرکرد در نهمین کمیته فرش استان گفت: محققان این واحد موفق به استخراج الیاف از یکی از گونه‌های کاکتوس شده‌اند که می‌تواند در ترکیب با الیاف پشمی، پنبه‌ای و ابریشمی کیفیت تاروپود فرش ایرانی را با استفاده از فن آوری‌های جدید ارتقا بخشد.



رییس اداره فرش صنعت معدن و تجارت استان نیز گفت: سالانه ۱۴۰ هزارمترمربع فرش دست بافت در چهارمحال و بختیاری تولید می‌شود که ۸۰ درصد آن قابلیت صادرات دارد. علیرضا شیخی افزایش هزینه‌ها، کاهش بافنده‌ها محدودیت‌های صادراتی و تغییر سلیقه مصرف کنندگان را مهمترین چالش‌های این هنر صنعت در استان دارد.



به گفته وی؛ هم اکنون ۳۵ هزار بافنده فرش در استان بیمه شده هستند.