روند افول رژیم صهیونی سرعت گرفته است + فیلم

بررسی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛پاراگوئه؛ تیمی که جنگیدن را بلد است
باشگاه خبرنگاران جوان - احمد زارعان، کارشناس مسائل بینالملل گفت: شرایط نتانیاهو در داخل سرزمینهای اشغالی بسیار شکننده است و جریانهای مخالف، زبان انتقاد گشودهاند که بعد از ۷ اکتبر جنگهای متعددی را آغاز کردید اما هیچکدام را به یک دستاورد راهبردی نرساندید.
وی افزود: پرونده غزه و حماس هنوز حل نشده و حزبالله نیز مانند استخوانی در گلوی رژیم صهیونیستی، توان رزم خود را حفظ کرده و در حال آزار دادن رژیم در مناطق شمالی است و پرونده ایران نیز برای رژیم صهیونیستی بسیار سخت شده است.
زارعان گفت: مجموع این شرایط باعث افزایش شکافها و اختلافات در داخل سرزمینهای اشغالی شده و تداوم این روند، افول رژیم صهیونیستی را سرعت خواهد بخشید.