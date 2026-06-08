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روند افول رژیم صهیونی سرعت گرفته است + فیلم

کارشناس مسائل بین‌الملل در مورد روند افول رژیم صهیونی توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد زارعان، کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: شرایط نتانیاهو در داخل سرزمین‌های اشغالی بسیار شکننده است و جریان‌های مخالف، زبان انتقاد گشوده‌اند که بعد از ۷ اکتبر جنگ‌های متعددی را آغاز کردید اما هیچ‌کدام را به یک دستاورد راهبردی نرساندید.

وی افزود: پرونده غزه و حماس هنوز حل نشده و حزب‌الله نیز مانند استخوانی در گلوی رژیم صهیونیستی، توان رزم خود را حفظ کرده و در حال آزار دادن رژیم در مناطق شمالی است و پرونده ایران نیز برای رژیم صهیونیستی بسیار سخت شده است.

زارعان گفت: مجموع این شرایط باعث افزایش شکاف‌ها و اختلافات در داخل سرزمین‌های اشغالی شده و تداوم این روند، افول رژیم صهیونیستی را سرعت خواهد بخشید.

 

 

 

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