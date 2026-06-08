اسرائیل گذرگاه‌های غزه را پس از حمله موشکی ایران بست و کمک‌های بشردوستانه را متوقف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مقامات اسرائیلی اوایل روز دوشنبه اعلام کردند که اسرائیل پس از حمله موشکی ایران به نوار غزه، تمام گذرگاه‌های منتهی به این منطقه را بست و تحویل کمک‌های بشردوستانه را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد.

 یکی از واحد‌های وزارت جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد که پس از حمله موشکی بالستیک ایران، مجموعه‌ای از اقدامات امنیتی اعمال شده است.

به گزارش تایمز اسرائیل، این اقدامات شامل بسته شدن تمام گذرگاه‌های منتهی به غزه، از جمله گذرگاه‌های کرم شالوم و رفح، تا اطلاع ثانوی است. سازمان‌های فلسطینی و بین‌المللی بار‌ها در مورد بدتر شدن شرایط گرسنگی در این منطقه هشدار داده‌اند.

مقامات فلسطینی می‌گویند اسرائیل هنوز به تعهدات کلیدی خود تحت توافق آتش‌بس، از جمله اجازه ورود غذا، کمک‌های بشردوستانه، لوازم پزشکی، مصالح سرپناه و تجهیزات بازسازی به غزه، عمل نکرده است.

طبق آمار فلسطینی، نسل‌کشی اسرائیل در غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون نزدیک به ۷۳۰۰۰ فلسطینی را به شهادت رسانده و بیش از ۱۷۳۰۰۰ نفر را زخمی کرده است که اکثر آنها زن و کودک بوده‌اند.

به گفته وزارت بهداشت غزه، با وجود آتش‌بس که در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ بین اسرائیل و حماس به اجرا درآمد، ارتش اسرائیل ۹۶۱ فلسطینی را به شهادت رسانده و ۳۰۲۰ نفر را در حملات تقریباً روزانه زخمی کرده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: نوار غزه ، گذرگاه رفح
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