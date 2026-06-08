باشگاه خبرنگاران جوان - احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی گفت: متناسبسازی حقوق بازنشستگان مشمول تأمین اجتماعی با افزایش ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۳، ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴ و ۳۰ درصد (باقیمانده) در سالجاری به اتمام میرسد. رسیدن حقوق مستمری افراد به ۹۰ درصد نسبت مستمری زمان برقراری، هدف اجرای سه مرحله متناسبسازی عنوان شده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی برای حداقل بگیران ۶۰ درصد و برای مستمری بگیران سایر سطوح ۴۵ درصد به اضافه مبلغ ثابت یک میلیون و پانصد هزار تومان، افزایش یافته است که این افزایش در شرایط کنونی ناشی از جنگ قابل توجه است.
وی بر ضرورت حمایت دولت و مجلس از این سازمان برای تامین منابع مالی پایدار جهت پرداخت حقوق با احکام جدید تأکید کرد.
وی افزود: امیدواریم در خصوص موضوع ثابت ماندن مزایای بازنشستگان کارگری نیز طبق پیگیریهای به عمل آمده با بهبود شرایط اقتصادی و تامین منابع مالی مجددا مورد تجدیدنظر قرار گیرد .