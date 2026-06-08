نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی گفت: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در قانون برنامه هفتم آمده بود و تأمین اجتماعی در چارچوب قانون آن را انجام داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی گفت: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مشمول تأمین اجتماعی با افزایش ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۳، ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴ و ۳۰ درصد (باقیمانده) در سال‌جاری به اتمام می‌رسد. رسیدن حقوق مستمری افراد به ۹۰ درصد نسبت مستمری زمان برقراری، هدف اجرای سه مرحله متناسب‌سازی عنوان شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی برای حداقل بگیران ۶۰ درصد و برای مستمری بگیران سایر سطوح ۴۵ درصد به اضافه مبلغ ثابت یک میلیون و پانصد هزار تومان، افزایش یافته است که این افزایش در شرایط کنونی ناشی از جنگ قابل توجه است.

وی بر ضرورت حمایت دولت و مجلس از این سازمان برای تامین منابع مالی پایدار جهت پرداخت حقوق با احکام جدید تأکید کرد.

وی افزود: امیدواریم در خصوص موضوع ثابت ماندن مزایای بازنشستگان کارگری نیز طبق پیگیری‌های به عمل آمده با بهبود شرایط اقتصادی و تامین منابع مالی مجددا مورد تجدیدنظر قرار گیرد .

برچسب ها: حقوق ، بازنشستگان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
داریوش
۲۰:۲۹ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
عجب تازه دو آیتم کمک مسکن و کمک معیشت بازنشستگان تامین اجتماعی رو قطع کردن بدون دلیل و غیر قانونی
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۵ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
سلام حقوق معادل ۹۰درصدضریب زمان بازنشستگی هرسال باید انجام گردد زیرا باافزایش بیشتر حقوق حداقل بگیر ،اگر این متناسب سازی هرسال صورت نگیرد این ۹۰درصد مجدد کاهش پیدا می‌کند مگر افزایش حقوق برای کلیه افراد یکسان اعمال گردد.
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Iran (Islamic Republic of)
منتظر مهدی
۱۷:۱۹ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
به داد بازشسته کشوری برسید ،که نه پزشکیان دارنند و نه حاج بابایی....
۰
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Iran (Islamic Republic of)
البرز بختیاری
۱۲:۴۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
این قانون است متاسفم اگر گوجه سی هزار تومان است برای همه بازنشستگان همین است
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
حسین پااهو
۱۰:۵۹ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
متناسب سازی نشده برایم.
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۳
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Iran (Islamic Republic of)
حسین پااهو
۱۰:۳۴ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
درحکم من دیده نشده.
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۸:۵۶ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
700هزارتومان کمک مشیعت ۴۰۴ کجا رفت این که۳۰درصد بیشتر اضافه نشد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۷ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
اصلا متناسب سازی نشده
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۰ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
اون وقت اون ۲ ماه که پولهای مردم بدبخت بازنشسته کارگر رو خوردید چی؟ بالای من با حقوق بازنشستگی ۳۴۰۰ داره هنوز توی ۶۶ سالگی کارگری می‌کنه به هیچ جای زندگی هم نمی‌رسه خدا نابودتون کنه کی می‌خواین جوابگو باشید و تاوان ظلم هاتون رو بدید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۲ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
هیچ یک از این مبالغی را که نوشتید متاسفانه اعمال نشده ۴۰ درصد شده ۴ درصد ۳۰ درصد هم سه درصد کدام ۶۰ درصد کجابود ۴۵ درصد که ندیدیم حرف هست وزیاده اما عمل کجاست
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Iran (Islamic Republic of)
یاسمین
۱۶:۱۰ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
حقوق شوهر من که بازنشسته شده وفوق لیسانس است الان با یک فوق دیپلم تفاوتی ندارد.الان در آموزش و پرورش یک بازنشسته فوق لیسانس از یک ک کارمند دیگر ادارات بعد از عمری کم تر میگیرد ....الان خواهر شوهرم و دیگران با سابقه کمتر حقوق شون بیشتر از یک آموزش و پرورشی است .باز هم اسا تید دانشگاه هم زیاد افزایش حقوق داشتند ... چرا این همه بی عدالتی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
حقوق مادر و دو خواهر من قبلا ۲۱و ۴۰۰ بوده الان شده ۲۷۲۰۰ کجا ۴۵ درصد اضافه شده
بعلاوه مبلغ ۱۵۷۰
باید میشد ۳۲۶۰۰میلیون یعنی ۴۶۰۰ تومن کمتر از مبلغ واقعی
بایداز کجا پیگیری کرد بعد همسایه آنها حقوق ۳۵ میلیون شده ۵۰ میلیون
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۳ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
در 51 ماه و 19 روز گذشته بازنشستگان تامین اجتماعی نتوانسته‌اند وام 50 تا 100 میلیون تومانی بدون ضامن را دریافت کنند و متاسفانه در این مدت 52 ماه است هیچ کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست و نبوده است چرا؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۳ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
دریافت پول بابت خدمت سربازی توسط سازمان تامین اجتماعی از زمان آغاز خصوصی سازی در کشور به خاطر اهانت ها و خیانت های دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.
دریافت پول بابت خدمت مقدس سربازی توسط سازمان تامین اجتماعی حرام است و هم مقصر اصلی دولت، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.
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۹
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Iran (Islamic Republic of)
ع.ع
۱۱:۱۹ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
نه اجرا نشده هم تراز من الان که سر کار است ۵۰ میلیون حقوق میگیرد ولی من نصف آن نه ۹۰ درصد
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