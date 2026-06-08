انتخابات باشگاه رئال مادرید با برتری قاطع فلورنتینو پرز به پایان رسید؛ رئیسی که تا سال ۲۰۳۰ در سمت خود باقی می‌ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - انتخابات ریاست باشگاه رئال مادرید که روز یکشنبه ۷ ژوئن برگزار شد، با پیروزی چشمگیر فلورنتینو پرز، رئیس کنونی باشگاه، خاتمه یافت. پرز موفق شد با کسب ۶۸.۶ درصد از آرای اعضا، برای یک دوره چهار ساله دیگر تا سال ۲۰۳۰، سکان هدایت کهکشانی‌ها را در دست بگیرد.

این رقابت انتخاباتی که پس از دو دهه شاهد حضور بیش از یک نامزد بود، حدود ۳۰ هزار نفر از ۶۳ هزار عضو واجد شرایط را به پای صندوق‌های رأی کشاند. انریکه ریکلمه، رقیب ۳۷ ساله پرز، با کسب ۳۱.۴ درصد آرا، نتوانست مانع از تداعی دوباره قدرت پرز در رأس باشگاه شود.

پرز که پیش از این نیز از سوی نظرسنجی‌ها به عنوان گزینه اصلی پیروزی شناخته می‌شد، پس از اعلام نتایج، بلافاصله گام‌های عملیاتی خود را برداشت. در یکی از مهم‌ترین تصمیمات، ژوزه مورینیو، سرمربی نام‌آشنای پرتغالی، پس از ۱۳ سال دوری، با قراردادی دوساله تا ۲۰۲۸ به عنوان جانشین آلوارو آربلوآ، هدایت تیم اول را بر عهده گرفت.

علاوه بر انتصاب کادر فنی، پرز با جذب دو مدافع قدرتمند، ترکیب تیم را نیز تقویت کرد. ابراهیما کوناته، مدافع ۲۷ ساله فرانسوی لیورپول، به عنوان بازیکن آزاد و با قراردادی چهار ساله به مادرید پیوست. همچنین دنزل دومفریس، مدافع راست هلندی اینتر، با پرداخت مبلغ بند فسخ ۲۵ میلیون یورویی، به جمع کهکشانی‌ها اضافه شد.

پرز در دوران تبلیغات انتخاباتی خود، وعده جذب یک ستاره بزرگ با بیشترین رقم پیشنهادی در تاریخ باشگاه را داده بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که این پیشنهاد قرار است روز سه‌شنبه نهایی شود. نام‌هایی، چون مایکل اولیسه (که بایرن مونیخ اعلام کرده فروشی نیست) و ویتینیا و ژوائو نوس از پاری‌سن‌ژرمن (با ارزشی بالغ بر ۱۵۰ میلیون یورو) به عنوان گزینه‌های احتمالی مطرح هستند.

رئیس جدید رئال مادرید پس از اعلام نتایج، در جمع هواداران حاضر شد و گفت: «هواداران خواهان ادامه موفقیت‌ها هستند و ما با تمام توان این مسیر را ادامه خواهیم داد. بازگشت مورینیو و خرید‌های جدید، چشم‌انداز ما برای فتح دوباره اروپا را روشن‌تر کرده است.»

از سوی دیگر، انریکه ریکلمه که تلاش کرده بود با وعده‌هایی نظیر جذب ارلینگ هالند و رودری و بازگرداندن رائول گونزالس به عنوان مدیر ورزشی، نظر اعضا را جلب کند، نتوانست اکثریت آرا را کسب کند. او ضمن پذیرش شکست، برای پرز در دوره جدید ریاستش آرزوی موفقیت نمود

برچسب ها: رئال مادرید ، پرز
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