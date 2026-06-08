باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی پیرصالحی با اشاره به اهمیت راهبردی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، بر ضرورت تقویت تابآوری نظام سلامت از طریق تأمین پایدار، مدیریت هوشمند منابع و ترویج فرهنگ تجویز و مصرف منطقی دارو تأکید کرد.
وی درباره آخرین وضعیت تأمین دارو و تجهیزات پزشکی کشور، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از وقت و پیگیریهای مقام عالی وزارت بهداشت به موضوع تأمین دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص دارد و این موضوع در سطح عالی دولت نیز با حساسیت ویژه رصد میشود.
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه رئیسجمهور، معاون اول و سایر مسئولان مرتبط، روزانه گزارشهای این حوزه را دریافت و روند تأمین را پیگیری میکنند، افزود: دارو کالایی حیاتی است و به دلیل نبود جایگزین مناسب برای بسیاری از اقلام دارویی، همه دستگاههای اجرایی در تلاش هستند تا مسیرهای تأمین با سرعت و بدون وقفه فعال بماند؛ این پیگیریهای مستمر، یکی از ارکان اصلی حفظ تابآوری نظام سلامت در شرایط بحرانی محسوب میشود.
مدیریت هوشمند؛ از کمیتههای تخصصی تا رصد بانک مرکزی
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ساختارهای پیشبینی شده برای مدیریت شرایط مختلف افزود: کمیتههای تخصصی متعددی با حضور وزیر بهداشت و نمایندگان دستگاههای اثرگذار از جمله بانک مرکزی، گمرک و وزارت راه تشکیل شده که به صورت مستمر وضعیت تأمین را رصد میکنند. علاوه بر کمیته تأمین، کمیتههای مالی، قیمتگذاری و «تجویز و مصرف منطقی دارو» نیز نقش کلیدی در پایداری نظام دارویی کشور ایفا میکنند.
بازگشت به مسیر علمی تجویز دارو
پیرصالحی با اشاره به اینکه یکی از ارکان اصلی تابآوری در حوزه سلامت، مدیریت صحیح مصرف است، اظهار کرد: اگرچه کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو حدود ۲۷ سال پیش در کشور شکل گرفت، اما با آغاز همهگیری کرونا و افزایش مصرف غیرمنطقی برخی اقلام، الگوی مصرف دچار تغییر شد. امروز یکی از محورهای اصلی سازمان غذا و دارو، بازگرداندن این الگو به مسیر علمی است که با مشارکت سازمانهای بیمهگر، انجمنهای علمی پزشکی و سازمان نظام پزشکی دنبال میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، «مصرف بالای سرمهای تزریقی و آنتیبیوتیکها» را از چالشهای مهم نظام سلامت خواند و گفت: در بسیاری از موارد، سرماخوردگی نیازی به تزریق سرم یا مصرف آنتیبیوتیک ندارد، اما استمرار این الگوی نادرست نه تنها منابع نظام سلامت را هدر میدهد، بلکه مقاومت میکروبی را که تهدیدی جدی برای آینده است، تشدید میکند.
تأمین داروهای بیماران خاص و پیوندی در اولویت است
پیرصالحی در خصوص وضعیت تأمین داروهای بیماران خاص و پیوندی نیز خاطرنشان کرد: این داروها به دلیل شرایط خاص مصرف، از طریق مراکز و داروخانههای مشخص و به صورت سهمیهای توزیع میشوند.
وی افزود: اگرچه ممکن است در مقاطعی با محدودیتهای موقت مواجه شویم، اما محمولههای جدید در حال ورود است و تلاش میشود دسترسی بیماران به این داروهای حیاتی بدون وقفه ادامه یابد؛ بنابراین بیماران نباید نگرانی بابت تأمین داروهای خود داشته باشند.
رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: هدف از اجرای برنامههای مصرف منطقی دارو، صرفاً مدیریت کمبودها نیست بلکه ارتقای سلامت جامعه، افزایش بهرهوری منابع و تقویت تابآوری نظام دارویی کشور در مواجهه با بحرانهاست که این مسیر با همراهی تمامی دستگاههای مرتبط با جدیت دنبال میشود.
منبع: وزارت بهداشت