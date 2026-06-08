باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - فرزاد قلمکاریان نژاد اظهار داشت: در راستای تحقق مسئولیت‌های اجتماعی، مبلغ ۲۳ میلیارد تومان اعتبار برای احداث سه فضای آموزشی در شهرستان فلارد اختصاص یافته است که هم‌اکنون این پروژه‌ها در مرحله خاکبرداری قرار دارند.

مدیر شعب بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در چهارمحال و بختیاری گفت: در روستای دالورا شهرستان فلارد یک مدرسه چهارکلاسه با زیربنای ۲۶۵ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان احداث خواهد شد.

همچنین در روستا‌های چهارده و دهنو شهرستان فلارد ٢ مدرسه سه کلاسه با زیربنای ۱۴۷ مترمربع و با اختصاص اعتبار ۵ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان برای هر واحد در دست ساخت است.

قلمکاریان نژاد در خصوص منبع تامین این اعتبارات تصریح کرد: این بودجه از محل جرایم اخذ شده از مشتریان تأمین شده است.

وی با اشاره به اینکه جرایم تأخیری که جهت تشویق به خوش‌حسابی اعمال می‌شودتأکید کرد: بانک قرض‌الحسنه مهر ایران همواره تلاش دارد در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی خود، در پروژه‌های عام‌المنفعه نظیر ساخت و تجهیز مدارس، بیمارستان‌ها و خانه‌های بهداشت مشارکت فعال داشته باشد.

به گفته وی؛ تأمین منابع مالی این پروژه‌ها بر عهده بانک قرض‌الحسنه مهر ایران بوده و عملیات اجرایی و ساخت آنها توسط اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان چهارمحال و بختیاری انجام می‌شود. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته، این سه واحد آموزشی تا آغاز سال تحصیلی آینده به بهره‌برداری رسیده و پذیرای دانش‌آموزان خواهند بود.

قلمکاریان نژاد همچنین درخصوص عملکرد سال ١۴٠۴ گفت: بر اساس گزارش‌ها، در سال گذشته مجموعاً ۱۰۶ هزار فقره تسهیلات بانکی به ارزش ۱۱۲ هزار میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است که ۷۷ درصد از این تسهیلات به صورت آنلاین و غیرحضوری اعطا شده است.

تحقق این میزان از پرداخت‌های غیرحضوری، گامی مهم در جهت هوشمندسازی خدمات بانکی محسوب می‌شود که علاوه بر تسهیل فرآیند دریافت وام برای مشتریان، مزایایی همچون صرفه‌جویی در مصرف انرژی، کاهش چشمگیر مصرف کاغذ و حذف هزینه‌های بایگانی فیزیکی را به همراه داشته است.

قلمکاریان نژاد اضافه کرد: از ابتدای سال جاری نیز بیش از ۱۷ هزار فقره تسهیلات به ارزش ۱۹ هزار میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است. طبق آمار موجود، در حال حاضر ٨١ درصد از این تسهیلات به صورت غیرحضوری و آنلاین ثبت شده است.

علاوه بر تسهیلات عمومی، نظام بانکی در راستای تکالیف حمایتی خود، در سال گذشته ۷۰۰ فقره تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به ارزش ۱۱۰۰ میلیارد ریال را با نرخ کارمزد ۴ درصد به واجدین شرایط پرداخت کرده است.