یک سناتور دموکرات تاکید کرد که حملات اسرائیل به ایران، تنها تحقیر ترامپ را بدنبال دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کریس مورفی، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا امروز دوشنبه بعد از حملات رژیم تروریستی اسرائیل به ایران تاکید کرد که این‌حملات تحقیر ترامپ را افزایش می‌دهد.

مورفی در پلتفرم ایکس نوشت: «این جنگ برای ترامپ و به طور کلی برای قدرت آمریکا تحقیرآمیز بوده است و وقتی ترامپ اعلام می‌کند که با نتانیاهو تماس خواهد گرفت تا از او بخواهد پاسخ ندهد و سپس نتانیاهو ظرف چند ساعت پاسخ می‌دهد، بر این این تحقیر افزوده می‌شود.»

شایان ذکر است که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل صبح امروز با وجود تهدیدات ایران مبنی بر عدم پاسخگویی به حملات هشدار گونه ایران، برخی مواضع نظامی و زیرساخت‌های انرژی را هدف حمله قرار داد که این حملات با واکنش نیروهای مسلح ایران و آغاز عملیات نصر علیه رژیم تروریستی همراه شد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: حمله به ایران ، آمریکا و اسرائیل ، سناتور دموکرات
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