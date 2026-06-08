باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با فرا رسیدن هفته محیط زیست، سیدمهدی محور، ورزشکار برجسته پیشوایی و رکورددار طناب‌زنی جهان، این‌بار با هدف جلب توجه افکار عمومی به حفاظت از گونه در خطر انقراض شوکا (گوزن مینیاتوری)، موفق شد رکورد پله‌زنی جهان را که پیش‌تر نیز در اختیار خود او بود، ارتقا دهد. این ورزشکار توانمند با پیمودن ۱۰۰۰ پله طناب زنان از ابتدا تا انتها در مدت ۲۳ دقیقه، رکورد جدیدی را در پله‌های ورودی قلعه رودخان فومن به ثبت رساند.

او پیش از این نیز با ثبت رکورد طناب‌زنی در کویر لوت به عنوان گرمترین نقطه جهان، توانمندی‌های ورزشی خود را در سطح بین‌المللی به نمایش گذاشته بود. با این حال، به دلیل نبود حمایت‌های مالی لازم، تاکنون موفق به ثبت رسمی رکورد‌های خود در کتاب رکورد‌های گینس نشده است.

در حاشیه این رویداد ورزشی زیست‌محیطی که با حضور فرماندار، امام جمعه، دادستان، سپاه، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، روسای ادارات، بخشدار مرکزی، جمعی از نمایندگان صنایع، مدیرعامل شرکت پیشتازان سازندگی گیلان (مجری پارک جنگلی) و جمعی از کارشناسان شهرستان فومن برگزار شد، پروژه آبرسانی با سیستم گندزدایی برای ۳۵ واحد خدمات گردشگری و واحد‌های اقامتی پارک جنگلی قلعه رودخان نیز افتتاح شد.

همچنین به منظور پاسداشت مقام شهدای محیط زیست و منابع طبیعی، آیین کاشت نهال یادبود با حضور مسئولان برگزار شد و به صورت نمادین، بخشی از زباله‌های بر جای مانده گردشگران در مسیر ۵۰۰ متری پلکانی بخش فوقانی قلعه رودخان پاکسازی شد؛ اقدامی که بر ضرورت مشارکت همگانی در حفظ پاکیزگی و صیانت از میراث طبیعی و تاریخی کشور تأکید داشت.

در پایان این مراسم نیز از ۲۰ نفر از فعالان محیط زیست شهرستان و استان با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد.

منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان