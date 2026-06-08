سخنگوی آب و فاضلاب استان تهران گفت: تا تاریخ ۱۵ خرداد درصد پرشدگی سدهای پنجگانه ۳۰ درصد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بهنام بخشی سخنگوی آب و فاضلاب استان تهران در نشست خبری گفت: ابتدای سال ۱۴۰۴ تعداد خوش مصرف‌های تهران ۲۹ درصد بود بر اساس پایش‌ها این تعداد در اسفند در مرز ۴۰ درصد قرار گرفت و در خرداد نزدیک به ۵۰ درصد شهروندان تهران در محدوده خوش مصرف قرار گرفتند.

او افزود: ۶۵ لیتر با سرانه مصرف ۱۳۵ لیتر فاصله داریم؛ استفاده از تجهیزات کاهنده در تمامی دستگاه‌های اداری ملزم به کاهش مصرف ۲۵ درصدی نسبت به زمان مشابه بودند و انتهای سال تمامی ادارات و دستگاهای اجرای ملزم به مصب کاهنده شدند؛ برنامه‌ای برای نوبت بندی در روزها و فصول پیش رو نداریم.

او گفت: تا تاریخ ۱۵ خرداد درصد پرشدگی سدهای پنجگانه ۳۰ درصد بود.

بخشی با اشاره به وضعیت ذخایر سد‌های پایتخت اعلام کردند که برای عبور از شرایط بدون تنش آبی، همراهی شهروندان در مدیریت مصرف ضروری است.

به گفته او ، در ابتدای سال آبی بیش از ۴۵۰ میلیون متر مکعب ذخیره در سد‌های تأمین‌کننده آب تهران ثبت شده است؛ در حالی که برای عبور از شرایط بدون تنش حداقل ۶۰۰ میلیون متر مکعب و در شرایط مطلوب حدود ۸۵۰ میلیون متر مکعب ذخیره آب در پشت سد‌های پنجگانه تهران مورد نیاز است. در روز‌های اخیر اخباری درباره مناسب بودن وضعیت برخی سد‌های تهران منتشر شده، اما مجموع ذخایر پنج سد تهران باید ملاک ارزیابی قرار گیرد. طبق میانگین بلندمدت، میزان ذخیره مخازن سد‌های تهران تا ۱۵ خرداد باید به ۸۴۴ میلیون متر مکعب میرسید، اما در حال حاضر ۵۵۰ میلیون متر مکعب آب در سد‌ها ذخیره شده است؛ بنابراین حدود ۲۹۰ میلیون متر مکعب کسری ذخیره نسبت به میانگین بلندمدت وجود دارد.

او بیان کرد: همچنین میزان بارندگی در سال آبی جاری تاکنون ۱۷۲ میلی‌متر ثبت شده، در حالی که میانگین بلندمدت بارش‌ها ۲۶۵ میلی‌متر است. این آمار نشان می‌دهد که بارندگی‌ها نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد افزایش داشته، اما در مقایسه با میانگین بلندمدت همچنان ۳۴ درصد کاهش ثبت شده است.

بر همین اساس بخشی تأکید کرد که همچنان مدیریت مصرف آب و همراهی مردم و دستگاه‌های اجرایی برای عبور از شرایط پیش رو ضروری است و از هم‌اکنون باید برای پاییز و زمستان برنامه‌ریزی کرد. سال گذشته نیز با وجود برخی پیش‌بینی‌ها، پاییز کم‌بارشی تجربه شد که همین موضوع فشار بر سفره‌های زیرزمینی را افزایش داد.

بخشی همچنین به اقدامات انجام شده در حوزه استفاده از پساب اشاره کردند و گفتند: برنامه‌هایی برای جایگزینی پساب در مصارف فضای سبز شهری، صنعت و برخی مصارف کشاورزی در حال اجراست که آمار و جزئیات آن ارائه خواهد شد در همین زمینه تفاهم نامه‌هایی میان شرکت آبفا و شهرداری تهران منعقد شده و شهرداری در تلاش است با استفاده از چاه‌های مناسب و ایجاد زیرساخت‌های لازم، ظرفیت استفاده از پساب را افزایش دهد. در حال حاضر اجرای خطوط انتقال پساب از تصفیه‌خانه‌ها در دستور کار قرار دارد بر اساس سند تخصیص، سالانه ۱۴۹ میلیون متر مکعب پساب برای آبیاری فضای سبز شهر تهران پیش‌بینی شده است و شرکت آب و فاضلاب استان تهران نیز اعلام کرده که امکان تأمین این میزان پساب را فراهم کرده است.

او افزود: در حال حاضر حدود ۵۰۰ میلیون متر مکعب ظرفیت تولید پساب در تصفیه‌خانه‌های استان تهران فراهم شده و با اجرای پروژه‌های در دست اقدام، این ظرفیت در آینده به ۷۵۰ میلیون متر مکعب افزایش خواهد یافت تا نیاز صنایع و مصارف مختلف از این طریق تأمین شود.

در بخش دیگری از این نشست به موضوع هدررفت آب در شبکه توزیع تهران اشاره شد. مسئولان اعلام کردند که شبکه آبرسانی استان تهران حدود ۲۲ هزار کیلومتر طول دارد و با اجرای برنامه‌های مدیریت فشار و پایش شبکه، کنترل هدررفت آب به طور جدی دنبال می‌شود. میزان هدررفت واقعی آب در تهران کمتر از ۱۰ درصد است که با استاندارد‌های جهانی مطابقت دارد.

او بیان کرد: چالش‌های آبی تهران علاوه بر کمبود بارندگی، به عواملی مانند افزایش جمعیت، تغییر اقلیم و تغییر زیست‌بوم نیز مرتبط است. برای عبور از شرایط نرمال، تهران به حدود ۲۸۰ میلی‌متر بارندگی سالانه نیاز دارد، اما در سال‌های اخیر این میزان محقق نشده و همین موضوع بر سد‌ها و منابع زیرزمینی تأثیر گذاشته است. در بسیاری از کشور‌های پرآب که سالانه حدود ۷۰۰ میلی‌متر بارندگی دارند، سرانه مصرف آب بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ لیتر در روز است، اما در تهران گاهی رفتار‌های بد مصرفی مشاهده می‌شود که لازم است شهروندان در این زمینه تجدیدنظر کنند در حال حاضر مصرف آب تهران حدود ۳ میلیون متر مکعب در شبانه‌روز است.

در پایان نیز او به موضوع کیفیت آب تهران اشاره کرد و گفت: کیفیت آب خط قرمز شرکت آب و فاضلاب استان تهران است و تلاش می‌شود آب سالم و پایدار در اختیار شهروندان قرار گیرد. روزانه بیش از ۲۰۰ مورد نمونه‌برداری و آزمایش در شبکه آب تهران انجام می‌شود و در هر تصفیه‌خانه آزمایشگاه‌های تخصصی به صورت برخط ورودی و خروجی آب را کنترل می‌کنند.