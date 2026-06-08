باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - شب گذشته در ادامه شب های بصیرت و ایستادگی، لحظاتی تاریخی در آسمان قم رقم خورد. موشکهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که راهی سرزمینهای اشغالی بودند، از فراز تجمعات مردمی در میدان مفید قم عبور کردند. این صحنه، همزمان با حضور گسترده مردم در قرارگاه مرکزی امام سیدمجتبی خامنهای (مدظلهالعالی) رقم خورد و نمادی از همبستگی ملت و ارتش در برابر تهدیدهای دشمنان شد.
عبور موشکها از فراز این تجمعات، پیامی روشن برای دشمنان اسلام و انقلاب داشت: ملت ایران در کنار نیروهای مسلح خود ایستاده است و هیچ تهدیدی نمیتواند اراده آنان را سست کند. این صحنه، نماد اتحاد و همبستگی مردم و نظام در برابر توطئههای دشمنان بود.
شهروندان حاضر در این تجمعات با مشاهده عبور موشکها، شعارهای «الله اکبر» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند و حمایت قاطع خود را از نیروهای مسلح اعلام کردند.
مردم قم با حضور مستمر خود در میدان مفید و سایر میادین اصلی شهر، ثابت کردهاند که و نابودی دشمنان، از پای ننشستهاند.