باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران گفت: با توجه به درخواست فرمانداری شهرستان چالوس و تقاضای دامداران مناطق کلاردشت، مرزنآباد، ولیآباد و روستاهای تابعه شهرستان چالوس و پس از هماهنگیهای لازم با فرماندهی انتظامی استان و پلیس راهور فراجا، محور کندوان به مدت ۲۴ ساعت مسدود خواهد شد.
او افزود: این محدودیت تردد از ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ آغاز میشود و تا ساعت ۱۵ روز سهشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.
رئیس پلیس راه مازندران گفت: در این مدت محور کندوان از محدوده خروجی شهر مرزنآباد و همچنین از ورودی استانهای تهران و البرز به سمت مازندران به صورت کامل مسدود خواهد بود.
سرهنگ عبادی هدف از اجرای این محدودیت را فراهم کردن شرایط ایمن برای جابهجایی دام توسط دامداران منطقه و جلوگیری از تداخل تردد احشام با ترافیک خودروها عنوان کرد.
او از رانندگان و مسافران خواست برای سفر به مازندران و بازگشت از استان، در بازه زمانی اعلامشده از محورهای جایگزین هراز و سوادکوه استفاده کنند.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران