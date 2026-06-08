رئیس فدراسیون فوتبال ایران، آمریکا را به دخالت سیاسی و تلاش برای انزوای ایران در جام جهانی متهم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اتفاقاتی که طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر رخ داده و در روز‌های اخیر به اوج خود رسیده، مصداق بارز نقض اصول اصلی فیفا و تخلف در روح جوان‌مردی و صلح جهان فوتبال است.

بر کسی پوشیده نیست که دخالت دادن مسائل سیاسی در روند برگزاری تورنمنتی به عظمت جام جهانی، از جمله اقداماتی بوده که متأسفانه میزبان نه فقط برای تیم ملی فوتبال ایران، بلکه برای برخی از تیم‌های دیگر صعود کرده به جام نیز به‌کار گرفته و تقابل را به زمین فوتبال نیز کشانده است.

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در نشست قرارگاه فرهنگی جام جهانی به میزبانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تأکید بر غیرقابل پذیرش بودن محدودیت‌های ویزایی علیه تیم ملی و ادامه تلاش‌های دیپلماتیک با فیفا برای رفع این مشکل، گفت: «تصمیم‌گیری در این سطح نباید تحت تأثیر سیاست قرار بگیرد؛ موضوعی که می‌تواند بر عدالت رقابت‌ها و روند آماده‌سازی تیم‌ها اثر منفی بگذارد و با روح بازی جوانمردانه که از اصول اصلی فیفاست، هم‌خوانی ندارد.»

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به این که تیم ملی چهارمین حضور پیاپی خود در جام جهانی را تجربه می‌کند و زودتر از بسیاری از تیم‌ها صعود شایسته خود به جام را قطعی کرده، عنوان داشت: «آمریکایی‎ها شکست‌هایی که مقابل ایران در جنگ خورده‌اند را قصد دارند در زمین فوتبال عقده گشایی کنند. علی‌رغم همه این خباثت‌ها، فوتبال مثل بقیه ارکان کشور با اقتدار اداره می‌شود و همه می‌دانیم تیم ملی نیز در حال جنگ است.»

پیش‌بینی این که چنین اقدامات خبیثانه‌ای ادامه داشته باشد، وجود دارد، اما از نظر فدراسیون، مرجع اداره و مدیریت فوتبال فقط فیفاست و پیگیری جدی فدراسیون از فیفا برای این موضوع ادامه خواهد داشت.

با این همه، تیم ملی فوتبال ایران با اقتدار در جام جهانی به میدان خواهد رفت تا پروژه دورسازی و انزوای ایران از حضور در مجامع بین‌المللی با شکستی مفتضحانه همراه شود.