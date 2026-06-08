در پی ۳ حادثه در استان فارس ۱۱ نفر مصدوم شدند و ۲ نفر جان باختند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - در پی حادثه سقوط در چاله بالابر و ۲ سانحه رانندگی در استان فارس، ۱۱ نفر مصدوم شدند و ۲ نفر جان باختند.

واژگونی خودرو در خنج با یک کشته و ۴ مصدوم

مسئول اورژانس خنج از واژگونی خودرو پراید در محدوده شهرک صنعتی این شهرستان، با یک فوتی و ۴ مصدوم خبر داد.

رفیع صادقی مسئول اورژانس خنج اظهار کرد: با اعلام واژگونی یک دستگاه خودرو پراید در محور خنج، محدوده شهرک صنعتی، به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

او تصریح کرد: در این حادثه یک نفر به علت شدت جراحات وارده در لحظه جان خود را از دست داده بود.

مسئول اورژانس خنج ادامه داد: این سانحه ۴ مصدوم نیز داشت که با حضور سریع نیرو‌های اورژانس، مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی اولیه، برای ادامه درمان به بیمارستان نبی اکرم (ص) خنج منتقل شدند.

صادقی گفت: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۲ تیم عملیاتی اورژانس از پایگاه‌های خنج و سیف‌آباد به محل اعزام شدند.

تصادف ۲ خودرو در محور مرودشت

برخورد ۲ خودرو در جاده روستای جونجان مرودشت ۷ مصدوم برجای گذاشت.

علی امیری مسئول اورژانس مرودشت نیز اظهار کرد: بامداد امروز ۱۸ خرداد با اعلام برخورد یک دستگاه پژو ۴۰۵ با خودروی کوییک در جاده روستای جونجان این شهرستان، ۲ تیم عملیاتی اورژانس به محل اعزام شدند.

او بیان کرد: این حادثه ۷ مصدوم برجای گذاشت که مصدومان پس از دریافت خدمات پیش بیمارستانی توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید مطهری مرودشت منتقل شدند. 

فوت یک نفر بر اثر سقوط در چاله بالابر در شیراز

مدیر روابط عمومی اورژانس فارس، از فوت یک مرد ۴۸ ساله بر اثر سقوط در چاله بالابر یک ساختمان در حال ساخت در شهر شیراز خبر داد.

محمدرضا وکیل‌زاده مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، هم اظهار کرد: با اعلام سقوط یک فرد به داخل چاله بالابر یک ساختمان در حال ساخت در بلوار طلائیه شیراز به مرکز ارتباطات ۱۱۵، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شد.

او گفت: کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از حضور در صحنه، با مردی حدوداً ۴۸ ساله مواجه شدند که در پی سقوط از ارتفاع حدود ۱۵ متری به داخل چاله بالابر، دچار آسیب‌های متعدد شده بود و علائم حیاتی نداشت.

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بیان کرد: کارشناسان اورژانس اقدامات درمانی لازم را برای مصدوم انجام دادند، اما به علت شدت جراحات و آسیب‌های وارده ناشی از سقوط، تلاش‌ها برای نجات او مؤثر واقع نشد و مرگ این مرد ۴۸ ساله در محل حادثه تأیید شد.

وکیل‌زاده با تأکید بر لزوم رعایت اصول ایمنی در طرح‌های ساختمانی و استفاده از تجهیزات حفاظتی مناسب، خواستار پیشگیری از وقوع حوادث مشابه شد.

برچسب ها: حادثه رانندگی ، سقوط در چاله آسانسور ، حادثه ، تصادف
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