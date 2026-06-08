پورجمشیدیان گفت: بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ موکب دارای شناسنامه در سراسر کشور فعال است می‌توان از این ظرفیت ارزشمند برای خدمت‌رسانی به زائران مشهد بهره گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر پورجمشیدیان در نشست ستاد اربعین و دهه پایانی صفر در مشهد گفت: همچنین امکان استفاده از ظرفیت موکب‌ها و نیروهای مردمی استان‌های مختلف کشور برای پشتیبانی از برنامه‌های دهه پایانی صفر وجود دارد.

وی اظهار کرد: ستاد اربعین آمادگی دارد تمامی ظرفیت‌های ملی خود را برای پشتیبانی از برنامه‌های این ایام در اختیار خراسان رضوی قرار دهد و هرگونه نیاز دستگاه‌های اجرایی از طریق مصوبات و هماهنگی‌های ملی پیگیری شود.

رئیس ستاد اربعین و دهه پایانی صفر کشور گفت: در حوزه اعتبارات نیز رایزنی‌های لازم با فراکسیون زیارت انجام و مقرر شده است منابع مالی ویژه‌ای علاوه بر اعتبارات جاری اربعین در نظر گرفته شود. همچنین آمادگی داریم موضوعات و نیازهای مطرح‌شده در کمیته‌های مختلف را به‌صورت ویژه پیگیری کنیم.

پورجمشیدیان با پیشنهاد برگزاری جلسات اختصاصی برای دهه پایانی صفر افزود: با توجه به ظرفیت‌ها و تجربیات ارزشمند ستاد اربعین، برگزاری نشست‌های تخصصی ویژه دهه پایانی صفر می‌تواند به هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها و رفع مسائل اجرایی کمک کند.

وی با اشاره به حضور زائران خارجی در این ایام خاطرنشان کرد: هر ساله زائران و هیات‌هایی از کشورهای مختلف از جمله پاکستان، افغانستان و عراق در مراسم‌های مذهبی مشهد حضور پیدا می‌کنند و نیاز است تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مناسب به این زائران نیز پیش‌بینی شود.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور تأکید کرد: در حوزه حمل‌ونقل، تأمین کالاهای اساسی، پشتیبانی لجستیکی و سایر نیازهای اجرایی، آمادگی کامل برای همکاری با دستگاه‌های اجرایی استان وجود دارد. همچنین در صورت نیاز، موضوع تأمین اقلام مورد نیاز از طریق هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ملی پیگیری خواهد شد.

پورجمشیدیان افزود: موضوع تأمین ارز مورد نیاز زائران نیز از طریق مکاتبه با بانک مرکزی در حال پیگیری است و تلاش می‌شود هیچ‌گونه مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد.

وی همچنین به ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های مختلف کشور برای تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز اشاره کرد و گفت: امکان بهره‌گیری از توان لجستیکی و پشتیبانی نهادها و دستگاه‌های مختلف برای خدمت‌رسانی هرچه بهتر به زائران فراهم است.

رئیس ستاد اربعین و دهه پایانی صفر کشور در پایان با تأکید بر جایگاه ویژه زیارت در کشور اظهار کرد: نگاه وزارت کشور و ستاد اربعین به موضوع زیارت، نگاهی راهبردی و ملی است و آمادگی داریم جلسات هماهنگی و پیگیری مرتبط با زیارت و به‌ویژه دهه پایانی صفر را به‌صورت منظم و مستمر در مشهد برگزار کنیم.

برچسب ها: اربعین ، مواکب
خبرهای مرتبط
وزیر راه:
مصوبه واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس دریافت شد/ وعده‌ای به بخش خصوصی نمی‌دهیم، اما به سمت آنان می‌رویم
رکوردشکنی تاریخی زائران حرم رضوی با تشرف ۷ میلیون نفر
معاون وزیر کشور:
برنامه‌ریزی ستاد مرکزی اربعین رشد بیش از پنج درصدی جمعیت زائران است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پیش‌بینی حضور ۱۰ میلیون نفر برای شرکت در تشییع پیکر رهبر شهید در مشهد
آخرین اخبار
پیش‌بینی حضور ۱۰ میلیون نفر برای شرکت در تشییع پیکر رهبر شهید در مشهد