باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که بوق و کرنای تبلیغاتی رسانه‌های غربی، جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک را به عنوان مظهر همبستگی جهانی معرفی می‌کند، واقعیت پشت پرده حکایت از رفتار تبعیض‌آمیز به‌ویژه از سوی دولت ایالات متحده دارد. گزارش‌های رسانه‌ای به‌وضوح نشان می‌دهد کاخ‌سفید با سوءاستفاده علنی از حق میزبانی و ابزارانگاری سیستم ویزا، عملاً روح ورزش را به گروگان سیاست‌های خصمانه خود درآورده است. این کارشکنی تعمدی به شکلی مهندسی‌شده روی تیم‌ها، کادر فنی و هواداران کشورهای مستقل یا کمترتوسعه‌یافته متمرکز شده تا بیشترین فشار روانی و ساختاری را در آستانه این رویداد بزرگ بین‌المللی به آن‌ها وارد کند.

نمود عینی این کارشکنی‌ها را می‌توان در صدور قطره‌چکانی و دیرهنگام ویزا برای اعضای تیم ملی ایران مشاهده کرد که تنها ۱۰ روز مانده به آغاز مسابقات صادر شد تا عملاً تمرکز ذهنی و برنامه‌ریزی فنی یوزهای ایرانی را به هم بزند. این رفتار کینه‌توزانه دامنگیر دیگر ملت‌ها نیز شده است، به‌طوری که اعضای کادر فنی و بازیکنان کشورهای هائیتی و آفریقای جنوبی هفته‌ها در تعلیق و سرگردانی مطلق برای دریافت روادید به سر بردند و حتی داوران بین‌المللی مانند عمر ارتان، داور سرشناس اهل سومالی در ابتدا با سدهای بدبینانه امنیتی مواجه شده و روادیدشان بلوکه شد. این مسئله دامن هواداران را نیز گرفته و به گزارش الجزیره، هواداران پرشور ایران، هائیتی، آفریقای جنوبی و ساحل عاج را دچار چالش‌های اساسی برای گرفتن ویزا کرده است؛ رویکردی که ریشه در تفکرات تمامیت‌خواهانه مقامات واشنگتن دارد و پیش از این در کلام دونالد ترامپ با این ادبیات برتری‌جویانه آشکار شده بود که امنیت آمریکا و فیلترهای سختگیرانه مهاجرتی را هرگز فدای یک رویداد ورزشی نخواهد کرد.

این حجم از گروگان‌گیری توسط آمریکا در حالی رخ می‌دهد که پیش از این فیفا به بهانه جنگ اوکراین، روسیه را از حضور در رقابت‌های جام جهانی کنار گذاشته بود ولی نسبت به حمایت همه‌جانبه ایالات متحده از اسرائیل در نسل‌کشی فلسطینیان، جنایت در مدرسه میناب و به شهادت رساندن خیل کثیری از شهروندان ایرانی در یک جنگ جنایتکارانه، کمترین واکنشی نشان نداده است. همین نگاه تبعیض‌آمیز سبب شده ایالات متحده نیز به‌راحتی رقابت‌های جام جهانی را ابزاری برای تحقیر و باج‌خواهی سیاسی خود قرار دهد.

منبع: روزنامه قدس