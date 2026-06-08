باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شی جین پینگ، رئیس جمهور چین روز دوشنبه در اظهار نظری که در رسانه‌های دولتی پیش از ورودش به پیونگ یانگ برای یک اجلاس نادر با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی منتشر شد، گفت: روابط بین چین و کره شمالی در یک "نقطه شروع تاریخی جدید" قرار دارد.

شی در روزنامه رودونگ سینمون پیش از این دیدار که به دلیل اولین سفر بین‌المللی‌اش در سال جاری، مهم تلقی می‌شود، گفت: سیاست تزلزل‌ناپذیر چین توسعه روابط با کره شمالی است و هر دو طرف تبادلات را در همه زمینه‌ها تقویت خواهند کرد.

شی افزود: «ما باید با هژمونی، اقتدارگرایی و همه تلاش‌ها و توطئه‌ها برای احیای نظامی‌گری که امنیت و ثبات منطقه‌ای را به خطر می‌اندازد، مخالفت کنیم.»

انتظار می‌رود شی در این سفر دو روزه، که اولین سفر او به کشور همسایه در هفت سال گذشته است، در زمانی که اقتصاد آن، که با افزایش روابط تجاری و نظامی با روسیه تقویت شده است، می‌تواند اعتماد کیم به مذاکرات را افزایش دهد، با کیم گفت‌و‌گو کند.

جان دلوری، عضو ارشد انجمن آسیا در پستی در X گفت: «سفر او برای زنده نگه داشتن سنت در شرایطی بسیار متفاوت از آخرین سفرش است.»

دلوری افزود: «اظهارات شی «دوستی سنتی» بین پکن و پیونگ یانگ را گرامی می‌دارد و بر همکاری استراتژیک و سوسیالیسم در کل تأکید می‌کند.»

شی جین پینگ همچنین متعهد شد که با کره شمالی برای ارتقای چندجانبه‌گرایی عادلانه و منظم و جهانی‌سازی اقتصادی فراگیر به نفع جهان همکاری کند و افزود که صلح و ثبات منطقه‌ای بلندمدت، هدف مشترک هر دو ملت است.

شین‌هوا گزارش داد که شی جین پینگ روز دوشنبه با هواپیمای ویژه از پایتخت چین خارج شد و همسرش پنگ لی‌یوان، کای چی، رئیس دفتر او و وانگ یی، وزیر امور خارجه او را همراهی می‌کردند.

شی جین پینگ سال گذشته در یک رژه نظامی عظیم در پکن، میزبان کیم و دیگر رهبران بود، جایی که در کنار ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ایستاده بود. از آن زمان، پیونگ یانگ عبور و مرور در مرز چین را از سر گرفته و تبادلات هوایی را که در طول همه‌گیری کووید-۱۹ متوقف شده بود، افزایش داده است، در حالی که ایرچاینا پرواز‌های بین پایتخت‌ها را در ماه مارس از سر گرفت.

در آستانه ورود شی، پیونگ یانگ با رونمایی از برنامه‌های خود برای یک ناوشکن دریایی ۱۰ هزار تنی و تأکید مجدد بر جایگاه خود به عنوان یک کشور مسلح به سلاح هسته‌ای، تلاش کرد تا قدرت خود را به نمایش بگذارد.

منبع: رویترز