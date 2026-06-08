باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایراننژاد - آقامیری، رییس دانشگاه شهید بهشتی ضمن محکوم کردن حملات اخیر به مراکز علمی و آموزشی کشور، از آسیبهای گسترده به زیرساختهای دانشگاهی خبر داد.
وی تأکید کرد که در این حملات، آزمایشگاهها و تجهیزات حساس دانشگاهی دچار خسارات جدی شدهاند، هرچند خوشبختانه این بخش از حملات تلفات جانی در پی نداشته است.
آقامیری در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به فاجعه جنگ دوم و سوم تحمیلی، ضمن تسلیت شهادت پنج تن از اساتید برجسته مهندسی هستهای به همراه خانوادههایشان، اسامی این شهدای گرانقدر را دکتر طهرانچی، دکتر مینوچی، دکتر ذوالفقاری، دکتر فقیهی و دکتر عباسی اعلام کرد.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه هدف قرار دادن زیرساختهای علمی و دانشگاهی، نقض آشکار قواعد جنگ و اقدامی علیه پیشرفت علم و مذهب است، افزود که برنامهریزیهای لازم برای برگزاری مراسم یادبود این اساتید در روز نوزدهم خرداد انجام شده است.