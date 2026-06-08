باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سید اسماعیل حسینی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر گفت: در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز، هشت مورد ساختوساز غیرقانونی در سطح این شهرستان شناسایی و با حکم قضایی قلعوقمع شد.
او افزود: این عملیات با هدف مقابله با سودجویان و حفظ بستر تولید در بخش کشاورزی انجام گرفت که طی آن، ۴ هزار مترمربع از اراضی مرغوب کشاورزی که بهصورت غیرقانونی تفکیک و قطعهبندی شده بود، به وضع سابق بازگردانده شد.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر با تشریح جزئیات این اقدام قانونی، گفت: متخلفان در این زمینها اقدام به تفکیک اراضی به قطعات ۵۰۰ متری و تغییر کاربری غیرمجاز در مساحت ۴۰۰ مترمربع (شامل پیکنی و بلوکریزی) کرده بودند که با اقدام قاطع نیروهای یگان حفاظت اراضی این مدیریت، تمامی مستحدثات غیرمجاز تخریب و آزادسازی شد.
حسینی در پایان افزود: زمینهای کشاورزی خط قرمز جهاد کشاورزی است و هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز بدون اخذ مجوزهای قانونی، پیگرد قضایی و تخریب را در پی خواهد داشت. از تمامی بهرهبرداران و مالکان اراضی درخواست داریم پیش از هرگونه اقدام، ضمن مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، از قوانین و ضوابط مربوطه آگاهی یابند.