مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از بهبود وضعیت تالاب‌های استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوانحجت جباری در نخستین جلسه کارگروه هماهنگی و مدیریت تالاب های استان، با اشاره به اقدامات انجام شده برای احیای تالاب‌ها اظهار کرد: برخی تالاب‌های استان ماهیت فصلی دارند و در بخشی از سال به طور طبیعی خشک می‌شوند، اما تالاب‌های دائمی احیا شده‌اند و با توجه به وجود منابع آبی در بالادست، میزان خشکی در این تالاب‌ها به حداقل رسیده است.

وی افزود: برای حفظ جریان آب و جلوگیری از انسداد مسیرهای انتقال، سالانه بین ۵ تا ۱۰ کیلومتر از انهار منتهی به تالاب‌ها نیازمند لایروبی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی ادامه داد: در سال جاری بیش از ۳۰ کیلومتر از انهار منتهی به تالاب‌های استان لایروبی شده که نقش مهمی در تأمین حقابه زیست‌محیطی و بهبود وضعیت آبی تالاب‌ها داشته است.

جباری تأکید کرد: تداوم لایروبی انهار، مدیریت منابع آب و تأمین حقابه تالاب‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های حفاظت محیط زیست برای حفظ اکوسیستم‌های ارزشمند آذربایجان غربی به شمار می‌رود.

وی توسعه کشاورزی در بالادست تالاب ها را از چالش های مدیریت تالاب ها در استان دانست و گفت : این موضوع موجب عدم تامین کامل حق آبه تالاب می شود.

برچسب ها: تالاب ها ، آبگیری
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