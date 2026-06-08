باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک موج حملات موشکی را علیه اهداف حساس رژیم تروریستی اسرائیل در منطقه یافای اشغالی انجام گرفت و این موشک‌ها با دقت به اهداف مورد نظر اصابت کرد.

در این بیانیه همچنین از اعلام ممنوعیت کامل تردد دریایی برای رژیم تروریستی اسرائیل در دریای سرخ خبر داده شده و تاکید شده است که هرگونه تحرک صهیونیستی در این منطقه به‌عنوان هدف نظامی نیرو‌های یمنی تلقی خواهد شد.

این اقدام ساعاتی پس از آن صورت گرفت که سپاه پاسداران شامگاه یکشنبه در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی و حمله به ضاحیه بیروت، مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی را موشک‌باران کرد.

نیرو‌های مسلح یمن همچنین با اشاره به ادامه درگیری‌ها اعلام کردند که به هرگونه تشدید تنش با تشدید عملیات پاسخ خواهند داد و اقدامات نظامی آنها متناسب با تحولات میدان نبرد و در هماهنگی با «محور مقاومت»، گسترش خواهد یافت.

سریع در این بیانیه بر حق مردم یمن و ملت‌های آزاد منطقه برای مقابله با «تجاوز آمریکا و اسرائیل» تاکید کرده و افزوده است که نیرو‌های یمنی در برابر محاصره اعمال‌شده علیه مردم یمن و متحدانشان سکوت نخواهند کرد.

در پایان، نیرو‌های مسلح یمن اعلام کردند که تمامی تلاش‌های دشمن با شکست مواجه خواهد شد و عملیات آنها تا زمانی که حملات و محاصره ادامه داشته باشد، متوقف نخواهد شد.

منبع: المسیره