نیروهای مسلح یمن در بیانیه‌ای تردد شناورهای رژیم صهیونیستی در دریای سرخ را ممنوع اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک موج حملات موشکی را علیه اهداف حساس رژیم تروریستی اسرائیل در منطقه یافای اشغالی انجام گرفت و این موشک‌ها با دقت به اهداف مورد نظر اصابت کرد.

در این بیانیه همچنین از اعلام ممنوعیت کامل تردد دریایی برای رژیم تروریستی اسرائیل در دریای سرخ خبر داده شده و تاکید شده است که هرگونه تحرک صهیونیستی در این منطقه به‌عنوان هدف نظامی نیرو‌های یمنی تلقی خواهد شد.

این اقدام ساعاتی پس از آن صورت گرفت که سپاه پاسداران شامگاه یکشنبه در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی و حمله به ضاحیه بیروت، مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی را موشک‌باران کرد.

نیرو‌های مسلح یمن همچنین با اشاره به ادامه درگیری‌ها اعلام کردند که به هرگونه تشدید تنش با تشدید عملیات پاسخ خواهند داد و اقدامات نظامی آنها متناسب با تحولات میدان نبرد و در هماهنگی با «محور مقاومت»، گسترش خواهد یافت.

سریع در این بیانیه بر حق مردم یمن و ملت‌های آزاد منطقه برای مقابله با «تجاوز آمریکا و اسرائیل» تاکید کرده و افزوده است که نیرو‌های یمنی در برابر محاصره اعمال‌شده علیه مردم یمن و متحدانشان سکوت نخواهند کرد.

در پایان، نیرو‌های مسلح یمن اعلام کردند که تمامی تلاش‌های دشمن با شکست مواجه خواهد شد و عملیات آنها تا زمانی که حملات و محاصره ادامه داشته باشد، متوقف نخواهد شد.

منبع: المسیره

برچسب ها: یحیی سریع ، انصارالله یمن ، دریای سرخ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۳ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
ببند که خوب بسته ای درود بر توباد دلاور
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۴ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
خدا حفظ ویاری تون کند. دمتون گرم دستمریزاد و خدا قوت
مبادا مثل بعضی مسئولین در ایران بر خلاف دستور رهبری تنگه رو شل کنید.کامل بسته تگهدارید تا دشمن نقره داغ شود
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۰ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
حوثی ها شیر مردان تاریخ امروز ❤❤
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
دکتر محسن ن
۱۳:۳۷ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
نصرمن_الله_وفتح_قریب_وبشرالمومنین
۳
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۹ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا نه تنها تنگه هرمز را نتوانست باز کنه و زورش نرسید بلکه تنگه باب المندب را هم اسرائیل و آمریکا از دست دادند الان فرصت خوبی. هست یمنی ها از این تنگ مهم منبع درآمد خوبی داشته باشند
۵
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
احمد
۱۱:۴۰ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
دم مردم عزیز یمن که یه ریشه ایرانی هم دارن گرم...
دهنشون رو سرویس کنید..
۴
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۲ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
خداکنه
۴
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۴ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
زنده باد رزمندگان شجاع باغیرت وصادق یمن ،هزار آفرین
۴
۲۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۶ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
زنده باد بچه های یمن
۵
۳۰
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