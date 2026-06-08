شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از تاخیر در مرمت و بازسازی یخچال طبیعی شهر جوشقان ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یخچال طبیعی شهرجوشقان از جمله بناهای منحصربهفرد به شمار میرود. این بنای تاریخی در حدود ۳۰۰ سال پیش بنا شده ومساحت این بنای تاریخی ۱۹۹ متر مربع دارد. اما این بنای تاریخی بر اثر تاخیر در مرمت و بازسازی در آستانه تخریب قرار گرفته است.
گفتنی است ارتفاع گنبد این بنای ارزشمند حدود ۱۳ متر از کف معبر مجاور میباشد و عمق مخزن یخچال ۴ متر است.
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منبع: سید شهاب مرتضوی - اصفهان
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