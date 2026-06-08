زلزله‌ای به بزرگی ۷.۸ ریشتر روز دوشنبه جنوب فیلیپین را لرزاند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - طبق داده‌های مرکز لرزه‌نگاری اروپا-مدیترانه (EMSC)، زلزله‌ای به بزرگی ۷.۸ ریشتر روز دوشنبه جنوب فیلیپین را لرزاند. این زلزله در حدود ۵۱ کیلومتری جنوب شهر جنرال سانتوس و در عمق تقریبی ۱۰ کیلومتری رخ داد. پس از وقوع زلزله، هشدار سونامی صادر شد.

یک مقام مسئول در امور بلایای طبیعی فیلیپین روز دوشنبه گفت که مقامات در حال تأیید گزارش‌های مربوط به حداقل پنج کشته در شهر جنوبی جنرال سانتوس بر اثر زلزله ۷.۸ ریشتری هستند.

آگریپینو داسرا، رئیس مدیریت بحران در جنرال سانتوس گفت که تلفات همچنان در حال تأیید است و مقامات در حال ارزیابی میزان خسارات زمینی هستند.

منبع: رویترز

برچسب ها: زمین لرزه ، حوادث طبیعی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۲ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
تا دو ماه آینده همین زمین لرزه تو بومهن و اطرافش میاد
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