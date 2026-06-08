با اعلام AFC، باشگاه‌های استقلال و تراکتور مجوز حرفه‌ای دریافت کردند و به طور مستقیم راهی لیگ نخبگان آسیا شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) ساعاتی پیش فهرست نهایی باشگاه‌های دریافت‌کننده مجوز حرفه‌ای  برای فصل آتی رقابت‌های باشگاهی قاره را منتشر کرد. این اعلام پس از بررسی دقیق مدارک ارسالی از سوی فدراسیون‌های ملی و باشگاه‌های مختلف صورت گرفته است.

بر اساس اعلام رسمی AFC، شش باشگاه ایرانی موفق به دریافت این مجوز معتبر شده‌اند: آلومینیوم اراک، چادرملوی اردکان، استقلال، گل‌گهر سیرجان، پرسپولیس و تراکتور تبریز. این در حالی است که نام باشگاه‌های پرافتخار اصفهانی، سپاهان، و همچنین فولاد خوزستان، در فهرست نهایی دیده نمی‌شود که این موضوع می‌تواند تبعات قابل توجهی برای این دو باشگاه در آینده داشته باشد.

نکته قابل توجه در اعلامیه AFC، تعداد بالای باشگاه‌های دارای مجوز حرفه‌ای از کشور‌های ازبکستان و قطر است. ۱۹ باشگاه از هر یک از این دو کشور توانسته‌اند این مجوز را کسب کنند. این آمار در حالی اعلام می‌شود که لیگ برتر ازبکستان ۱۶ تیم و لیگ ستارگان قطر ۱۲ تیم دارد؛ این بدان معناست که تعدادی از تیم‌های حاضر در سطوح پایین‌تر (احتمالاً لیگ دسته اول) این کشور‌ها نیز موفق به دریافت مجوز حرفه‌ای شده‌اند.

بر اساس تصمیم فدراسیون فوتبال ایران و سهمیه‌بندی‌های صورت گرفته، باشگاه‌های استقلال و تراکتور به طور قطع در فصل ۲۷-۲۰۲۶ رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا حضور خواهند یافت. این بالاترین سطح رقابت‌های باشگاهی در قاره محسوب می‌شود.

همچنین، سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲  به یکی از سه باشگاه گل‌گهر سیرجان، چادرملوی اردکان یا پرسپولیس اختصاص خواهد یافت. انتخاب نهایی تیم حاضر در این رقابت‌ها، احتمالا بر اساس معیار‌های دیگری صورت خواهد گرفت.

این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که دریافت مجوز حرفه‌ای، شرط اصلی حضور باشگاه‌ها در رقابت‌های آسیایی به شمار می‌رود و عدم موفقیت در این زمینه، می‌تواند برنامه‌ریزی‌های باشگاه‌ها و فدراسیون را با چالش جدی مواجه سازد.

برچسب ها: لیگ قهرمانان اسیا ، پرسپولیس
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