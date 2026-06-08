تاکنون ۷۰ درصد دانش آموزان هرمزگانی معادل ۳۲۰ هزار نفر برای دریافت کتاب‌های درسی نام نویسی کردند.

باشگاه خبرنگاران خبرنگاران -معاون توسعه و پشتیبانی آموزش و پرورش هرمزگان گفت: نام نویسی برای میان پایه‌ها از اول اردیبهشت آغاز شده است و تا پایان خرداد ادامه دارد.

حسن جراره افزود: نام نویسی کتاب‌های درسی پایه‌های ورودی اول ابتدایی، هفتم متوسطه اول و دهم متوسطه دوم هم، از هفتم تیر آغاز می‌شود و تا پایان شهریور ادامه دارد.

وی گفت: دانش آموزان برای نام نویسی می‌توانند به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی texbook.ir مراجعه کنند.

معاون توسعه و پشتیبانی آموزش و پرورش هرمزگان گفت: دانش آموزان در صورت وجود هرگونه مشکل در روند نام نویسی می‌توانند به مدرسه مربوطه مراجعه کنند.

جراره افزود: قیمت پشت جلد کتاب تعیین کننده است و والدین از پرداخت هزینه اضافی خودداری کنند.

در سال تحصیلی جدید بیش از ۴۵۲ هزار دانش آموز در استان مشغول به تحصیل می‌شوند.

منبع: صداوسیما

برچسب ها: کتاب درسی ، هرمزگان
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