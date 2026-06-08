باشگاه خبرنگاران جوان - ترامپ وعده «اول آمریکا» را می‌داد، اما جنگ ۱۰۰ روزه ایران، اول به جیب آمریکایی‌ها ضربه زد. به طوری که حالا بنزین ۵۰ درصد گران شده و دو سوم خانواده‌ها هزینه‌های زندگی خود را کاهش داده‌اند.

صد روز از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران می‌گذرد و اکنون تبعات اقتصادی این جنگ به وضوح در ایالات متحده دیده می‌شود. شهروندان آمریکایی با افزایش چشمگیر هزینه‌های زندگی از قیمت سوخت گرفته تا مواد غذایی و مسکن رو‌به‌رو هستند و جنگ به یک بار سیاسی و اقتصادی روزافزون برای دولت دونالد ترامپ تبدیل شده است.

بر اساس نظرسنجی‌های اخیر، اکثر آمریکایی‌ها نحوه مدیریت کاخ سفید بر این درگیری را رد می‌کنند. بسیاری نیز اقدام نظامی علیه ایران را اشتباه می‌دانند. هر خانواده آمریکایی ۷۵۰ دلار بیشتر هزینه کرده است. آثار اقتصادی جنگ در زندگی روزمره مصرف‌کنندگان برجسته است. تحلیل موسسه مودیز آنالیتیکس نشان می‌دهد میانگین هزینه اضافی هر خانواده آمریکایی به دلیل جنگ به حدود ۷۵۰ دلار رسیده. بخش عمده این مبلغ صرف پوشش هزینه‌های بالای انرژی شده است. سهم هزینه‌های انرژی به تنهایی حدود ۴۴۷ دلار برای هر خانواده بوده است.

ضربه اقتصادی سنگین بر دوش طبقات کم درآمد

مارک زاندی، اقتصاددان ارشد مودیز آنالیتیکس، این وضعیت را "یک ضربه اقتصادی بزرگ" توصیف کرده است. وی توضیح می‌دهد این بار عمدتاً بر دوش خانواده‌های با درآمد متوسط و پایین است که بیشتر درآمد خود را صرف نیاز‌های اساسی می‌کنند. مایکل کلاین، استاد امور اقتصاد بین‌الملل در دانشگاه تافتس، افزود این گروه‌ها سهم بیشتری از درآمد خود را به غذا و مسکن اختصاص می‌دهند که در ماه‌های اخیر بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند.

قیمت بنزین جهش کرد

قیمت بنزین یکی از مهمترین شاخص‌های آسیب دیده بود. به گفته انجمن خودروسازی آمریکا، میانگین قیمت هر گالن بنزین معمولی از کمتر از سه دلار در اواخر فوریه به بیش از ۴.۲ دلار در اوایل ژوئن افزایش یافته است. این گزارش این جهش را به آشفتگی بازار‌های جهانی انرژی پس از حملات متقابل آمریکا و ایران و همچنین تنش‌ها در تنگه هرمز مرتبط می‌داند.

افزایش نرخ تورم به بالاترین سطح در سه سال اخیر

افزایش قیمت انرژی مستقیماً بر نرخ تورم در آمریکا اثر گذاشته است. شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که یکی از مهمترین شاخص‌های فدرال رزرو آمریکاست، افزایش شدید قیمت انرژی را نشان می‌دهد. نرخ تورم عمومی به ۳.۸ درصد رسیده که بزرگترین افزایش در سه سال اخیر است.

تغییر سبک زندگی آمریکایی‌ها برای کاهش هزینه‌ها

تحت فشار هزینه‌های سوخت، آمریکایی‌ها الگوی زندگی روزمره خود را تغییر داده‌اند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد تعداد فزاینده‌ای از شاغلان کار از راه دور را ترجیح می‌دهند تا هزینه رفت و آمد را کاهش دهند. بسیاری نیز استفاده از خودرو و سفر‌های غیرضروری را کم کرده‌اند.

سقوط اعتماد مصرف‌کننده

اعتماد مصرف‌کننده به شدت کاهش یافته است. شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان به یکی از پایین‌ترین سطوح خود در سال‌های اخیر رسیده است. مطالعات دیگر نشان می‌دهد نزدیک به دو سوم آمریکایی‌ها به دلیل افزایش قیمت‌ها و نگرانی از وضعیت اقتصادی، هزینه‌های خود را کاهش داده‌اند.

آسیب به صنعت هوانوردی و افزایش بلیت هواپیما

صنعت هوانوردی که وابستگی زیادی به سوخت دارد نیز متضرر شده است. بر اساس این گزارش، شرکت "اسپیریت ایرلاینز" پس از بیش از سه دهه فعالیت، عملیات خود را متوقف کرد و در اسناد قضایی بخشی از بحران خود را به افزایش قیمت سوخت نسبت داد. سایر شرکت‌ها نیز قیمت بلیت را برای جبران هزینه‌های فزاینده افزایش داده‌اند.

زنگ خطر افزایش قیمت مواد غذایی و کود شیمیایی

فشار‌های اقتصادی به قیمت مواد غذایی نیز منتقل شده و بزرگترین افزایش ماهانه از اواخر سال ۲۰۲۲ ثبت شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند وضعیت ممکن است به دلیل افزایش قیمت کود‌های شیمیایی بدتر شود. منطقه خلیج فارس تأمین‌کننده اصلی مواد اولیه تولید کود است. جاناتان ارنست، اقتصاددان، گفت کشاورزان آمریکایی با "ضربه دوگانه" افزایش همزمان قیمت سوخت و کود رو‌به‌رو هستند که می‌تواند منجر به افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی در ماه‌های آینده شود.

فشار بر سیاست پولی و افزایش نرخ بهره مسکن

بخش مسکن نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. نرخ بهره وام‌های مسکن بلندمدت با افزایش انتظارات تورمی بالا رفته است. اقتصاددانان معتقدند سرمایه‌گذاران بازدهی بالاتری را برای جبران کاهش قدرت خرید در آینده مطالبه می‌کنند که این امر هزینه استقراض خانواده‌ها و شرکت‌ها را افزایش می‌دهد.

نابودی ۲ میلیارد دلاری روزانه از بودجه دفاعی آمریکا

جنگ همچنان منابع مالی دولت آمریکا را تخلیه می‌کند. بر اساس این گزارش، هزینه عملیات نظامی وزارت دفاع علیه ایران روزانه حدود ۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود. دولت ترامپ درخواست بودجه اضافی به ارزش میلیارد‌ها دلار برای تأمین مالی عملیات نظامی داده است. لایحه بودجه جدید نیز شامل افزایش چشمگیر هزینه‌های دفاعی در مقابل کاهش برخی برنامه‌های غیرنظامی است؛ بنابراین پس از ۱۰۰ روز از آغاز جنگ، این درگیری دیگر تنها یک رویارویی نظامی خارجی نیست، بلکه به عاملی تأثیرگذار بر اقتصاد آمریکا تبدیل شده است. افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان و افزایش فشار بر سیاست‌های پولی و مالی در ایالات متحده، دستاورد‌های این جنگ برای مردم آمریکاست.

منبع: فارس