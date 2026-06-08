رییس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان چالوس از تحول در زیرساخت‌های ارتباطی این شهرستان با آغاز بکار پروژه ۱۲ کیلومتری محور‌های روستایی سنار، کلنو وسناربه دریاچه ولشت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - مهدی صفایی رییس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان چالوس گفت: در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی روستایی و بهبود دسترسی به نقاط گردشگری شاخص استان مازندران، عملیات اجرایی پروژه راهسازی محور‌های پدافندی سنار به کلنو و همچنین مسیر سنار به دریاچه ولشت با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان آغاز به کار کرد.

او افزود: این پروژه که با هدف ارتقای سطح ایمنی و تسهیل تردد در مناطق مرتفع شهرستان چالوس در دستور کار قرار گرفته است.

صفایی گفت:اجرای این مسیر، علاوه بر تأمین نیاز‌های رفاهی و امنیتی ساکنین روستا‌های سنار و کلنو، نقش بی‌بدیلی در مدیریت گردشگری و تسهیل دسترسی به یکی از پرطرفدارترین مقاصد طبیعی منطقه، یعنی دریاچه ولشت، ایفا خواهد کرد.

او افزود: این پروژه با رعایت استاندارد‌های فنی و با هدف حفظ پایداری محیط زیست در منطقه، در دستور کار پیگیری واحد‌های اجرایی قرار دارد.

رییس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چالوس در خاتمه به اقدامات ایمن سازی این اداره در سطح محور‌های تحت پوشش خود اشاره و گفت: اقدامات ایمن سازی از قیبل تامین روشنایی و رفع خاموشی، پاکسازی و زیبا سازی حریم راه‌ها، شانه سازی، رنگ آمیزی پایه‌های تابلو و نرده‌های پل، آشکار سازی نقاط پر تصادف، نصب انواع علائم اخطاری قوس، مسیرنما و خطر نما، تعمیر و بازسازی و نصب گاردریل، ساماندهی و افزایش اثر بخشی علایم در طول محور‌ها تنها بخشی از اقدامات ایمن سازی این اداره می‌باشد.

برچسب ها: وضعیت راه ها ، راهداری مازندران
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