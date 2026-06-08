باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - مهدی صفایی رییس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان چالوس گفت: در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی روستایی و بهبود دسترسی به نقاط گردشگری شاخص استان مازندران، عملیات اجرایی پروژه راهسازی محور‌های پدافندی سنار به کلنو و همچنین مسیر سنار به دریاچه ولشت با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان آغاز به کار کرد.

او افزود: این پروژه که با هدف ارتقای سطح ایمنی و تسهیل تردد در مناطق مرتفع شهرستان چالوس در دستور کار قرار گرفته است.

صفایی گفت:اجرای این مسیر، علاوه بر تأمین نیاز‌های رفاهی و امنیتی ساکنین روستا‌های سنار و کلنو، نقش بی‌بدیلی در مدیریت گردشگری و تسهیل دسترسی به یکی از پرطرفدارترین مقاصد طبیعی منطقه، یعنی دریاچه ولشت، ایفا خواهد کرد.

او افزود: این پروژه با رعایت استاندارد‌های فنی و با هدف حفظ پایداری محیط زیست در منطقه، در دستور کار پیگیری واحد‌های اجرایی قرار دارد.

رییس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چالوس در خاتمه به اقدامات ایمن سازی این اداره در سطح محور‌های تحت پوشش خود اشاره و گفت: اقدامات ایمن سازی از قیبل تامین روشنایی و رفع خاموشی، پاکسازی و زیبا سازی حریم راه‌ها، شانه سازی، رنگ آمیزی پایه‌های تابلو و نرده‌های پل، آشکار سازی نقاط پر تصادف، نصب انواع علائم اخطاری قوس، مسیرنما و خطر نما، تعمیر و بازسازی و نصب گاردریل، ساماندهی و افزایش اثر بخشی علایم در طول محور‌ها تنها بخشی از اقدامات ایمن سازی این اداره می‌باشد.