باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که پس از شلیک یک موج موشکی از سوی ایران، صدای چندین انفجار در منطقه مرکزی رژیم تروریستی اسرائیل و محدوده تل‌آویو بزرگ شنیده شد.

شایان ذکر است که شب گذشته (یکشنبه) سرلشکر خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، با صدور بیانیه ای از پاسخ موشکی ایران به علت عبور رژیم تروریستی اسرائیل از خطوط قرمز خبر داد.

او تصریح کرد: قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت، اهدافی را در سرزمین های اشغالی مورد هجوم قرار می دهیم.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا همچنین خاطرنشان کرد: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.

مبنع: الجزیره