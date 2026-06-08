رسانه‌های صهیونیستی از به گوش رسیدن صدای انفجار از مناطق مرکزی فلسطین اشغالی خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که پس از شلیک یک موج موشکی از سوی ایران، صدای چندین انفجار در منطقه مرکزی رژیم تروریستی اسرائیل و محدوده تل‌آویو بزرگ شنیده شد.

شایان ذکر است که شب گذشته (یکشنبه) سرلشکر خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، با صدور بیانیه ای از پاسخ موشکی ایران به علت عبور رژیم تروریستی اسرائیل از خطوط قرمز خبر داد.

او تصریح کرد: قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت، اهدافی را در سرزمین های اشغالی مورد هجوم قرار می دهیم.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا همچنین خاطرنشان کرد: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.

مبنع: الجزیره

برچسب ها: حمله ایران به اسرائیل ، حمله به ایران ، حمله موشکی
خبرهای مرتبط
سفارت آمریکا در اراضی اشغالی بخش‌های کنسولی خود را تعطیل کرد
ادعای آمریکا: ما در حملات محدود اسرائیل مشارکت نداشتیم
آغاز عملیات نصر علیه پایگاه‌های تلنوف و نواتیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام
توافقی که هر سه روز یک‌بار فرا‌ می‌رسد
ادعای رئیس‌جمهور جنگ‌طلب آمریکا درباره حمله به ایران
رمزگشایی سی‌ان‌ان از دکترین جدید ایران با فرماندهانی ریسک‌پذیرتر
ترامپ: ایران برای توافق خیلی دیر کرده است
مهمانان شرقی انگشت به دهان مقاومت ملی ایرانیان
حادثه امنیتی در خلیج عدن
ترامپ آینده نتانیاهو را زیر سوال برد
فاکس نیوز: مذاکرات ایران و آمریکا ادامه دارد
پیشنهاد میانجی‌گری مسکو میان ایران و آمریکا
آخرین اخبار
ادعای زلنسکی درباره خسارات پهپادی به روسیه
ادعای عجیب ترامپ درباره تنگه هرمز
مکرون: مقامات آسیای غربی در نشست گروه هفت شرکت می‌کنند
شمار شهدای حملات اسرائیل به لبنان به ۳۶۹۶ نفر رسید
از نقش آمریکا و اسرائیل در تحولات بولیوی تا حمایت راهبردی از ایران
هند یک دیپلمات آمریکایی را احضار کرد
تحریم‌های مجدد آمریکا علیه ایران
ادعای هگست: اگر ایران آمریکا را بیشتر به چالش بکشد «غیرعاقلانه» خواهد بود
ادعای رئیس‌جمهور جنگ‌طلب آمریکا درباره حمله به ایران
گوترش: مردم در سراسر خاورمیانه بهای بی‌رحمانه جنگ را می‌پردازند
الجزیره: نتانیاهو در تله جنگ‌های چند جبهه‌ای گیر افتاده است
حملات امروز اسرائیل به جنوب لبنان ۱۲ شهید بر جا گذاشت
الجزیره: میانجیگران قطری به تهران سفر کردند
ترامپ: ایران برای توافق خیلی دیر کرده است
تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام
فاکس نیوز: مذاکرات ایران و آمریکا ادامه دارد
تورم آمریکا به بالاترین سطح در ۳ سال گذشته رسید
سازمان ملل بازرسانی را به لبنان می‌فرستد
سقوط بالگرد نظامی پاکستان در کشمیر و کشته شدن خدمه آن
سئول از کاهش احتمال خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی خبر داد
اردوغان: امنیت ترکیه از حلب، دمشق و بیروت آغاز می‌شود
مهمانان شرقی انگشت به دهان مقاومت ملی ایرانیان
رمزگشایی سی‌ان‌ان از دکترین جدید ایران با فرماندهانی ریسک‌پذیرتر
آتش‌سوزی کشتی در نزدیکی سواحل عمان
واکنش فوری حزب لیکود به ترامپ: نتانیاهو می‌ماند و پیروز می‌شود
پیشنهاد میانجی‌گری مسکو میان ایران و آمریکا
توافقی که هر سه روز یک‌بار فرا‌ می‌رسد
ترامپ آینده نتانیاهو را زیر سوال برد
سایه تنش در تنگه هرمز بر بازار نفت
۱۳ نفر در حملات هوایی پاکستان به افغانستان کشته شدند