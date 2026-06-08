میراث فرهنگی هرمزگان درباره تعطیلی پاساژ طلای هورامات بندرعباس توضیحاتی ارائه کرد

باشگاه خبرنگاران جوان - پیرو انتشار خبری در برخی رسانهها با عنوان «ابطال مجوز پاساژ طلای هورامات»، بهمنظور تنویر افکار عمومی و صیانت از جریان صحیح اطلاعرسانی، موارد زیر اعلام میشود:
ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان در انجام وظایف قانونی خود همواره بر رعایت قوانین و مقررات، صیانت از میراث فرهنگی و تاریخی استان و حمایت از سرمایهگذاریهای قانونی و مسئولانه تأکید داشته و تمامی اقدامات، تصمیمات و فرآیندهای این مجموعه در چارچوب ضوابط و مقررات جاری کشور انجام میشود.
بررسی و بازبینی پروندههای مختلف در حوزههای تخصصی، حقوقی و حفاظتی از جمله وظایف جاری و مستمر این ادارهکل بوده و در راستای انطباق فرآیندها با قوانین، مقررات و الزامات فنی و کارشناسی صورت میگیرد.
بدیهی است هرگونه اظهار نظر درباره نتایج این بررسیها صرفاً پس از طی مراحل کارشناسی و قانونی و از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی، قابل استناد خواهد بود.
بررسی محتوای خبر مذکور حاکی از آن است که بخشی از مطالب و انتسابهای مطرحشده، مستند به اظهارات مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان نبوده و بیانگر مواضع رسمی این ادارهکل نیست. از اینرو، تأکید میشود مواضع رسمی این ادارهکل صرفاً از طریق اطلاعیهها، اخبار و گزارشهای منتشرشده در مجاری رسمی قابل استناد است.
ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان ضمن احترام به جایگاه رسانهها و نقش مؤثر آنان در آگاهیبخشی عمومی، انتظار دارد در انعکاس اخبار و نقل مطالب، اصول حرفهای، دقت، امانتداری و استناد به منابع رسمی مورد توجه قرار گیرد تا از بروز برداشتهای نادرست و ایجاد ابهام در افکار عمومی جلوگیری شود.
همچنین انتظار میرود رسانهها و پایگاههای خبری منتشرکننده این مطلب، در راستای رعایت اصول حرفهای، اخلاق رسانهای و حق پاسخ، جوابیه رسمی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان را نیز در همان رسانه و متناسب با خبر منتشرشده، در اختیار مخاطبان قرار دهند تا امکان اطلاعرسانی دقیق و مبتنی بر مستندات رسمی فراهم شود.
در پایان، ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان ضمن تأکید بر حق قانونی پاسخگویی، حق پیگیری موضوع از مجاری قانونی در خصوص هرگونه انتساب مطالب غیرمستند و انتشار اخبار فاقد استناد رسمی را برای خود محفوظ میداند.
ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان هرمزگان