رئیس پلیس امنیت اقتصادی از کشف ۳۵ هزار تن کالای اساسی و ۳۳ میلیون لیتر روغن موتور قاچاق در ۲۸ روز گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در چهارمین قرارگاه مقابله با احتکار و گران فروشی اظهار کرد: از شروع بکار فعالیت این قرارگاه در ۲۱ اردیبهشت ماه تا امروز، از تعداد ۲۲۷ هزار و ۵۳۲ واحد عرضه کالا و انبار نگهداری کالا بازدید شد.

وی با اشاره به تشکیل ۴۷۴ پرونده برای محتکران کالا در این مدت افزود: در این مدت بیش از ۲۰۲ تن انواع کالای اساسی از قبیل برنج، روغن، قند و شکر و ... کشف و ۱۷۵ انبار به دلیل دپو و احتکار کالا مهر و موم شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به کشف بیش از ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار قلم انواع داروی احتکاری، عنوان کرد: ارزش تقریبی کالای احتکاری کشف شده بیش از ۱۹ همت برآورد می‌شود.

رحیمی با تاکید بر اینکه برخورد و مقابله جدی با گرانفروشی در دستور کار بازرسان این قرارگاه است، بیان کرد: در طول این مدت ۸۲۹ واحد صنفی به دلیل گرانفروشی در مجموع به پرداخت ۹۹۶ میلیارد تومان جریمه محکوم شدند.

وی با اشاره به اینکه مقابله با کالای قاچاق از دیگر ماموریت‌های این قرارگاه است، افزود: در این مدت ۱۰۳۳ خودرو حامل کالای قاچاق توقیف و بیش از ۳۵ هزار تن کالای اساسی قاچاق از قبیل برنج، روغن و قند و شکر و... کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به کشف بیش از ۵ میلیون قلم انواع داروی قاچاق و کشف بیش از ۳۳ میلیون لیتر روغن موتور قاچاق، گفت: ارزش تقریبی کالای قاچاق کشف شده بیش از ۲۳ همت برآورد می‌شود.