باشگاه خبرنگاران جوان - محمد حبیبی‌فخر گفت: نظارت هرچه بیشتر بر روند توزیع و نگهداری مواد اولیه از اولویت‌های دستگاه تعزیرات حکومتی است و بازرسی‌ها در این حوزه به صورت مستمر انجام می‌شود.

وی بیان کرد: در جریان بازرسی از این واحدهای صنعتی مشخص شد بازه زمانی ورود این مواد در سامانه جامع انبارها ثبت نشده است که این موضوع نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر است.

معاون قضایی تعزیرات حکومتی استان مرکزی گفت: در این خصوص پرونده تخلف تعزیراتی تشکیل شده و روند رسیدگی به آن در حال انجام است و نتیجه نهایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به اطلاع عموم خواهد رسید.