باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - هژبر جوادی مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران با هشدار نسبت به شرایط پیش‌روی تأمین انرژی در فصل سرد سال، بر ضرورت تجهیز تمامی مشترکان غیرخانگی به سوخت دوم و اجرای جدی برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: عبور موفق از زمستان ۱۴۰۵ نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، مدیریت مصرف و آمادگی کامل زیرساخت‌های پشتیبان است.

او افزود: مازندران به دلیل قرار گرفتن در انتهای شبکه انتقال گاز کشور، در زمان اوج مصرف با محدودیت‌های بیشتری مواجه است و هرگونه کاهش در تولید یا انتقال گاز می‌تواند تأثیر مستقیمی بر پایداری گازرسانی استان داشته باشد.

جوادی با بیان اینکه بیش از ۹۲ درصد مشترکان گاز استان را بخش خانگی تشکیل می‌دهند، گفت: اولویت شرکت گاز حفظ پایداری گازرسانی به خانوار‌ها است و از این رو تمامی مشترکان غیرخانگی باید از هم‌اکنون نسبت به تأمین سوخت دوم و آماده‌سازی تجهیزات مورد نیاز اقدام کنند.

جوادی با اشاره به پایین بودن میزان آمادگی برخی دستگاه‌ها در حوزه سوخت جایگزین، افزود: در حال حاضر تنها حدود ۳۰ درصد ادارات و کمتر از ۴۰ درصد نانوایی‌های استان به تجهیزات سوخت دوم مجهز هستند و این موضوع ضرورت برنامه‌ریزی و اقدام فوری دستگاه‌های اجرایی را دوچندان می‌کند.

بهینه‌سازی مصرف؛ مهم‌ترین راهکار کاهش ناترازی انرژی

جوادی مدیرعامل شرکت گاز مازندران در ادامه، بهینه‌سازی مصرف انرژی را یکی از مؤثرترین راهکار‌های مدیریت ناترازی گاز دانست و گفت: شرکت گاز استان مازندران طی سال‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای در حوزه ارتقای بهره‌وری انرژی و کاهش مصرف انجام داده است.

او افزود: اجرای طرح بهسازی و عایق‌کاری هزاران موتورخانه، شناسایی و اصلاح واحد‌های پرمصرف، بهینه‌سازی مصرف در گلخانه‌ها و مرغداری‌ها، نصب بخاری‌های راندمان بالا و اجرای طرح‌های فرهنگی مدیریت مصرف از جمله برنامه‌هایی است که با هدف کاهش مصرف انرژی در سطح استان به اجرا درآمده است.

جوادی با اشاره به موفقیت‌های استان در اجرای طرح‌های تشویقی مدیریت مصرف، گفت: شرکت گاز مازندران در اجرای پویش‌های کاهش مصرف انرژی و جذب مشارکت مردمی جزو استان‌های برتر کشور بوده و از محل طرح‌های بهینه‌سازی و صرفه‌جویی انرژی، ده‌ها میلیارد تومان اعتبار و جوایز تشویقی برای مشترکان استان جذب شده است.

او همچنین از اجرای پروژه‌های نوین بهینه‌سازی در استان خبر داد و افزود: بهسازی گلخانه‌ها و مرغداری‌ها، ارتقای راندمان نیروگاه شهید سلیمی نکا، بهسازی موتورخانه‌ها، نصب آبگرمکن‌های خورشیدی، اصلاح تجهیزات گرمایشی و کاهش هدررفت انرژی در واحد‌های صنعتی و خدماتی از جمله پروژه‌هایی است که در قالب طرح‌های ملی بهینه‌سازی انرژی در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران با تأکید بر اینکه صرفه‌جویی و مصرف بهینه انرژی باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود، گفت: بسیاری از مشترکان پرمصرف به دلیل فرسودگی تجهیزات گرمایشی، موتورخانه‌های قدیمی و رعایت نکردن الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، مصرف بالایی دارند و اصلاح این وضعیت نقش مهمی در کاهش مصرف گاز خواهد داشت.

جوادی در پایان با بیان اینکه بهینه‌سازی مصرف انرژی یک ضرورت ملی است، افزود: هرچند آثار بسیاری از طرح‌های بهینه‌سازی در میان‌مدت و بلندمدت نمایان می‌شود، اما برای زمستان پیش‌رو نیز همه دستگاه‌های اجرایی باید با مدیریت مصرف، آماده‌سازی سوخت دوم و اصلاح تجهیزات پرمصرف، نقش خود را در تأمین پایدار انرژی ایفا کنند.