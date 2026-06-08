باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان وبلوچستان در مراسم امضاء تفاهم نامه، خواهرخواندگی دو شهر ادیمی و تفرش را نمادی از همگرایی فرهنگی و تعامل میان دو کانون مهم صنایع‌دستی کشور دانست و اظهار کرد: این رویداد فراتر از یک توافق اداری، آغازگر فصل جدیدی از همکاری‌های مشترک در حوزه حفظ، معرفی و توسعه هنرهای سنتی ایران است.

محمدهادی طهرانی‌مقدم با اشاره به جایگاه ارزشمند صنایع‌دستی در حفظ هویت فرهنگی کشور افزود: صنایع‌دستی، روایتگر تاریخ، فرهنگ و سبک زندگی مردمان این سرزمین است و هنرهای اصیلی همچون خامه‌دوزی سیستان و تفرش‌دوزی، بخشی از میراث گرانبهای ایران به شمار می‌روند که نسل به نسل منتقل شده‌اند.

اوبا بیان اینکه خامه‌دوزی یکی از شاخص‌ترین هنرهای سنتی منطقه سیستان است، تصریح کرد: هنرمندان این دیار با دستان توانمند خود توانسته‌اند این هنر اصیل را حفظ و به یکی از شناخته‌شده‌ترین ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی استان تبدیل کنند. در مقابل، هنرمندان تفرش نیز با صیانت از هنر تفرش‌دوزی، نقش مؤثری در پاسداشت میراث فرهنگی کشور ایفا کرده‌اند.

طهرانی مقدم، خواهرخواندگی ادیمی و تفرش را فرصتی برای تبادل تجربیات، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک، اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی، توسعه گردشگری فرهنگی و تقویت بازار صنایع‌دستی عنوان کرد و گفت: این همکاری می‌تواند زمینه‌ساز معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های دو شهر در سطح ملی و بین‌المللی و ایجاد فرصت‌های جدید برای هنرمندان و فعالان این حوزه باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان همچنین بر نقش صنایع‌دستی در توسعه پایدار و اشتغال‌زایی تأکید کرد و افزود: حمایت از هنرهای سنتی علاوه بر حفظ اصالت‌های فرهنگی، می‌تواند به رونق اقتصادی جوامع محلی و توانمندسازی هنرمندان منجر شود.

او در پایان ضمن تبریک این رویداد به مردم و هنرمندان دو شهر، ابراز امیدواری کرد که این خواهرخواندگی به الگویی موفق برای همکاری میان شهرهای دارای ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کشور تبدیل شود و زمینه‌ساز شکوفایی هرچه بیشتر صنایع‌دستی ایران باشد.

آیین امضای تفاهم‌نامه خواهرخواندگی و هم‌افزایی میان«خامه‌دوزی» شهر ملی ادیمی استان سیستان و بلوچستان و «تفرشی‌دوزی» شهر ملی تفرش با حضور محمدهادی طهرانی‌مقدم مدیرکل میراث‌فرهنگی سیستان و بلوچستان، حسین محمودی مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی، عبدالرضا میقانی فرماندار، مجید قنبری و شهرداران دو شهر تفرش و ادیمی(نیمروز)، الهام سیمایی و وحیده رخشانی معاونان صنایع‌دستی استان‌های مرکزی و سیستان وبلوچستان، جمعی از مدیران، کارشناسان و فعالان حوزه صنایع‌دستی در سالن جلسات فرمانداری تفرش برگزار شد.

منبع میراث فرهنگی و گردشگری سیستان و بلوچستان