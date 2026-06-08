باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مرادی‌مقدم، رئیس اداره صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با اشاره به نام کارخانه‌هایی مانند پارسیلون، کشت و صنعت، ماشین‌سازی، نساجی، سنگ‌بری‌ها و واحد‌های فرآوری سنگ در استان افزود: برخی از این واحد‌ها در گذشته نقش مهمی در اشتغال و تولید استان داشته‌اند، اما امروز یا با کاهش تولید مواجه‌اند یا به دلایل مختلف از چرخه فعالیت کامل خارج شده‌اند؛ موضوعی که به گفته او موجب نگرانی مردم و کاهش امید در مناطق صنعتی شده است.

مرادی‌مقدم در ادامه با بیان اینکه صنعت ذاتاً دارای فراز و فرود است، تأکید کرد: نمی‌توان همه شرایط را سیاه دید، چرا که در سال‌های اخیر برخی واحد‌های صنعتی پس از واگذاری به بخش خصوصی یا بازگشت به مدیریت‌های تخصصی دوباره احیا شده و روند تولید آنها رو به رشد بوده است.

سایه تعطیلی بر صنعت لرستان

وی همچنین به وضعیت کلی صنایع استان اشاره کرد و گفت: از مجموع واحد‌های صنعتی لرستان، بخشی فعال، بخشی زیر ۵۰ درصد ظرفیت و بخشی نیز غیرفعال هستند؛ اما برنامه‌هایی برای احیای واحد‌های راکد در دستور کار قرار دارد.

این مقام مسئول مهم‌ترین ابزار حمایتی دولت را «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» عنوان کرد و گفت: در این چارچوب، مشکلات واحد‌های تولیدی از جمله مسائل بانکی، زیرساختی و اداری در جلسات کارشناسی بررسی و برای آنها راهکار ارائه می‌شود. او افزود: در موارد پیچیده‌تر، تصمیم‌گیری‌ها در سطح ملی پیگیری می‌شود.

مرادی‌مقدم همچنین درباره عملکرد سامانه‌های نظارتی و تجاری در شرایط محدودیت اینترنت بین‌الملل توضیح داد و گفت: با وجود برخی اختلال‌ها، سامانه‌هایی مانند سامانه جامع تجارت و انبار‌ها از طریق شبکه داخلی بدون مشکل به فعالیت خود ادامه داده‌اند.

کمبود صنایع تبدیلی و فرآوری در لرستان

وی در بخش دیگری از گفت‌و‌گو به دغدغه‌های مردم درباره افزایش قیمت کالا‌ها اشاره کرد و افزود: قیمت‌گذاری در سال‌های اخیر بیشتر بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا انجام می‌شود و نوسانات اقتصادی و ارزی بر بازار تأثیر مستقیم داشته است. به گفته وی، سامانه‌های ثبت قیمت و رسیدگی به شکایات در حال تکمیل هستند تا نظارت‌ها دقیق‌تر و سریع‌تر انجام شود.

در ادامه این گفت‌و‌گو، موضوع کمبود صنایع تبدیلی و فرآوری در لرستان مطرح شد؛ مسئله‌ای که به گفته مرادی‌مقدم با وجود ظرفیت‌های گسترده در حوزه کشاورزی و معدن، هنوز به شکل مطلوب توسعه نیافته است.

مرادی تأکید کرد جذب سرمایه‌گذار در این بخش می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار در استان داشته باشد.

وی در پایان با اشاره به نقش تسهیلات بانکی در توسعه تولید گفت: حمایت‌های مالی از طریق بانک‌ها، از جمله بانک صنعت و معدن، در سال گذشته به ایجاد و تثبیت بخشی از اشتغال در واحد‌های صنعتی استان کمک کرده است، اما همچنان نیاز به سرمایه‌گذاری و حمایت‌های گسترده‌تر وجود دارد.