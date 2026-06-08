باشگاه خبرنگاران جوان - فرشاد مقیمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در حاشیه بازدید از واحدهای قطعهسازی خودرو در شهرک صنعتی کاسپین قزوین گفت: براساس برنامه ابلاغی وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیران ارشد این وزارتخانه بهصورت مستمر در استانهای مختلف کشور حضور پیدا میکنند تا از نزدیک مسایل، ظرفیتها و چالشهای بخش تولید را مورد بررسی قرار دهند.
وی افزود: هدف اصلی این سفرها، ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان، صنعتگران و مدیران استانی و همچنین پیگیری مشکلاتی است که در حوزه اختیارات وزارت صمت قرار دارد تا بتوانیم روند تولید را در بخشهای مختلف اقتصادی با کمترین مشکل ادامه دهیم.
مقیمی با اشاره به محور اصلی سفر خود به استان قزوین اضافه کرد: تمرکز این سفر بر صنعت خودرو و زنجیره تامین قطعات است، چرا که قزوین در کنار آذربایجان شرقی از مهمترین قطبهای تولید قطعات خودرو در کشور محسوب میشود و تعداد قابل توجهی از واحدهای قطعهسازی در این استان فعالیت دارند.
وی ادامه داد: در این سفر علاوه بر بازدید از چند واحد صنعتی و قطعهسازی، نشست مشترکی نیز با مدیران صنعت خودرو و فعالان زنجیره تامین برگزار خواهد شد تا مسایل و مشکلات واحدهای تولیدی به صورت مستقیم بررسی و برای رفع آنها تصمیمگیری شود.
رییس هیات عامل ایدرو تاکید کرد: تلاش ما این است که دغدغه تولیدکنندگان و کارگران شاغل در این صنعت کاهش یابد و از سوی دیگر مصرفکنندگان نیز اطمینان داشته باشند که تولید محصولات مورد نیاز کشور بدون وقفه ادامه خواهد یافت.
مقیمی به ظرفیتهای صنعت خودرو کشور اشاره کرد و یادآور شد: در شبکه تامین صنعت خودرو، حدود یک هزار و ۲۰۰ واحد قطعهسازی در سراسر کشور فعالیت دارند که بخش مهمی از آنها در استانهای صنعتی از جمله قزوین مستقر هستند.
به گفته این مسئول، قزوین یکی از استانهای تاثیرگذار در زنجیره تامین صنعت خودرو به شمار میرود و در شهرکهای صنعتی این استان واحدهای متعددی در حوزه تولید قطعات خودرو مشغول فعالیت هستند که نقش مهمی در تامین نیاز خودروسازان کشور دارند.
معاون وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای دولت برای حمایت از واحدهای آسیبدیده در جریان جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: موضوع بازسازی و حمایت از این واحدها در قالب ستاد نوسازی و بازسازی دولت که به ریاست معاون اول رییسجمهور تشکیل شده، در حال پیگیری است.
وی افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز مسئولیت هماهنگی اقدامات مربوط به بخش صنعت را برعهده گرفته و برنامههای حمایتی متعددی برای واحدهای آسیبدیده تدوین شده است.
مقیمی با بیان اینکه بخشی از این حمایتها مربوط به تعهدات واحدهای تولیدی در قبال مشتریان و ذینفعان است تا آسیبهای ناشی از هرگونه وقفه احتمالی در تولید به حداقل برسد، افزود: در حوزههایی نظیر مالیات، بیمه، تسهیلات و سایر الزامات اداری نیز مصوبات حمایتی از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده و همه دستگاهها موظف به اجرای این مصوبات هستند.
رییس هیات عامل ایدرو، ادامه داد: یکی از اهداف اصلی بازدیدهای میدانی، بررسی میزان اجرای این مصوبات در استانها است تا مشخص شود کدام دستگاهها تکالیف خود را انجام دادهاند و در چه بخشهایی نیاز به پیگیری بیشتر وجود دارد.
مقیمی درخصوص نحوه حمایت از واحدهای آسیبدیده، اظهار کرد: طبیعی است که همه واحدهای آسیبدیده در یک سطح قرار ندارند و اولویتبندی مشخصی برای تخصیص منابع و حمایتهای این گروه در نظر گرفته شده است.
وی افزود: واحدهایی که نقش کلیدی در زنجیره تولید کشور داشته و در تامین کالاهای راهبردی موثر میباشند و اینکه تولیدات آنها از وابستگی به واردات جلوگیری میکند، در اولویت نخست برنامههای حمایتی قرار خواهند گرفت.
معاون وزیر صمت تاکید کرد: حفظ پایداری تولید، صیانت از اشتغال و جلوگیری از اختلال در زنجیره تامین صنایع کشور از مهمترین اهداف دولت در شرایط کنونی است و وزارت صمت با تمام ظرفیت برای تحقق این اهداف تلاش میکند.
مقیمی ابراز امیدواری کرد: با همکاری دستگاههای اجرایی، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، روند تولید در کشور با قدرت ادامه یافته و مشکلات واحدهای صنعتی در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
داخلیسازی قطعات خودرو، راهبردیترین مسیر تقویت صنعت است
رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با تاکید بر ضرورت توسعه زنجیره تامین صنعت خودرو گفت: تقویت واحدهای تولیدکننده قطعات راهبردی و دانشبنیان، نقش مهمی در افزایش داخلیسازی، کاهش وابستگی به واردات و ارتقای توان رقابتی صنعت خودروی کشور دارد.
مقیمی در بازدید از کارخانجات تولیدی پلاسکوکار سایپا اضافه کرد: توسعه داخلیسازی و افزایش عمق ساخت داخل در صنعت خودرو از مهمترین اولویتهای کشور است و واحدهایی که با تکیه بر دانش فنی داخلی و فناوریهای نوین به تولید قطعات راهبردی میپردازند، نقش تعیینکنندهای در تحقق این هدف دارند.
وی افزود: حمایت از خطوط تولید دانشبنیان، افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت محصولات و توسعه فناوریهای نوین باید به عنوان محور اصلی برنامههای توسعهای صنعت خودرو دنبال شود.
به گفته مقیمی، تامین پایدار قطعات مورد نیاز خودروسازان، علاوه بر کاهش وابستگی خارجی، موجب افزایش تابآوری صنعت خودرو در برابر تحریمها و نوسانات بازار خواهد شد.
این مسئول همچنین بر ضرورت نوسازی تجهیزات، استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و توسعه سرمایهگذاری در بخش قطعهسازی تاکید کرد و یادآور شد: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طرحهایی که به ارتقای فناوری، افزایش تولید و اشتغال و تکمیل زنجیره ارزش در صنعت خودرو منجر شود، حمایت خواهد کرد.
در این بازدید، مدیران مجموعه پلاسکوکار سایپا نیز گزارشی از روند تولید، ظرفیتهای موجود، برنامههای توسعهای و چالشهای پیشروی این واحد صنعتی ارایه کردند.
کارخانه پلاسکوکار سایپا یکی از مجموعههای تخصصی تولید قطعات پلیمری و پلاستیکی صنعت خودرو است که بخشی از نیاز خودروسازان کشور را در حوزه قطعات داخلی خودرو تامین میکند و در سالهای اخیر با بهرهگیری از توان مهندسان داخلی، گامهایی در مسیر توسعه فناوری و افزایش تولید برداشته است.
این واحد تولیدی روزانه ۶ هزار قطعه سپر و داشبورد تولید کرده، با ۵۵۰ نیروی کار و با ۱۰ همت سرمایهگذاری توانسته نقش مهمی در تولید قطعات خودرو برای شرکت سایپا ایفا کند.
صنعت خودرو بدون پیوند با شرکتهای دانشبنیان آیندهای ندارد
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت نوسازی فناوری در صنعت خودرو گفت: خودروسازان و واحدهای تولیدکننده قطعات و موتور باید ارتباط خود را با شرکتهای دانشبنیان گسترش دهند، چرا که آینده این حوزه به توسعه فناوریهای نوین، سامانههای برقی و الکترونیکی و افزایش عمق ساخت داخل گره خورده است.
مقیمی در جریان بازدید از شرکت توسعه قوای محرکه تیوان در شهرک صنعتی کاسپین قزوین بیان کرد: صنعت خودرو کشور برای حفظ رقابتپذیری و پاسخگویی به نیازهای آینده بازار، نیازمند بهرهگیری هرچه بیشتر از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان است.
وی افزود: واحدهای وابسته به صنعت خودرو، به ویژه مجموعههای فعال در زنجیره تامین ایرانخودرو، باید ارتباط مستمر و هدفمند با شرکتهای دانشبنیان برقرار کنند تا بتوانند از دانش فنی، فناوریهای نوین و توانمندیهای تخصصی این شرکتها در مسیر ارتقای محصولات خود بهره ببرند.
رییس هیات عامل ایدرو ادامه داد: هماکنون یکی از شرکتهای دانشبنیان فعال در استان قم در حوزه فناوریهای خودرویی فعالیتهای ارزشمندی انجام داده و میتوان از ظرفیتهای آن برای توسعه محصولات جدید، ارتقای فناوری تولید و افزایش بهرهوری استفاده کرد.
مقیمی با اشاره به روند توسعه شرکت توسعه قوای محرکه تیوان، تصریح کرد: این مجموعه از واحدهای مهم و در حال توسعه صنعت خودرو کشور به شمار میرود که بخشی از ماشینآلات و تجهیزات تولیدی خود را از سال ۹۷ وارد کرده و اکنون برای پاسخگویی به نیازهای جدید صنعت خودروسازی، نیازمند بهروزرسانی و ارتقای فناوری خطوط تولید است.
وی افزود: نوسازی تجهیزات و بهرهگیری از فناوریهای روز، امکان تولید نسلهای جدید موتورهای خودرو را فراهم میکند و نقش مهمی در افزایش کیفیت، کاهش مصرف سوخت و ارتقای استانداردهای فنی محصولات خواهد داشت.
معاون وزیر صمت با تاکید بر اهمیت فناوریهای نوین در صنعت خودرو، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین حوزههایی که باید مورد توجه جدی خودروسازان و قطعهسازان قرار گیرد، توسعه فناوریهای برق و الکترونیک خودرو است.
به گفته این مسئول، سامانههای الکترونیکی و برقی امروز به بخش جداییناپذیر خودروهای مدرن تبدیل شدهاند و ضروری است این فناوریها با رعایت کامل الزامات ایمنی و با تکیه بر توان داخلی طراحی و تولید شوند.
مقیمی ادامه داد: حرکت به سمت بومیسازی فناوریهای پیشرفته، کاهش وابستگی به واردات قطعات حساس و افزایش سهم ساخت داخل از مهمترین الزامات صنعت خودرو در شرایط کنونی است.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای تولیدی شرکت توسعه قوای محرکه تیوان، افزود: این مجموعه نقش مهمی در تامین موتور خودروهای فعلی و آینده ایرانخودرو دارد و توسعه آن میتواند بخشی از نیاز صنعت خودرو کشور را به صورت پایدار تامین کند.
مقیمی ابراز امیدواری کرد با تکمیل برنامههای توسعهای این واحد و حمایت از سرمایهگذاریهای فناورانه، ظرفیت تولید موتورهای جدید و پیشرفته در کشور افزایش یافته و زمینه ارتقای کیفیت محصولات خودرویی نیز بیش از گذشته فراهم شود.
براساس برنامهریزی انجام شده، ظرفیت تولید شرکت توسعه قوای محرکه تیوان به روزانه یک هزار دستگاه موتور TU ۵ Plus خواهد رسید.
این واحد تولیدی با اشتغالزایی مستقیم برای ۲۶۰ نفر و سرمایهگذاری بالغ بر ۱۱۰ میلیون یورو، یکی از پروژههای مهم صنعتی استان قزوین به شمار میرود، و در عین حال نیز توان تولید روزانه حدود ۷۰ بلوک سیلندر و ۲۲۰ میللنگ را دارد و میتواند نقش مهمی در افزایش عمق ساخت داخل، کاهش وابستگی به واردات قطعات راهبردی و تامین نیاز خودروسازان داخلی ایفا کند.
منبع: صنعت و معدن قزوین