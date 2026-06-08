باشگاه خبرنگاران جوان - آیین «مرد دریا» یکی از سنتهای ارزشمند و منحصربهفرد روستای گردشگری دَرَک است که در آن دریانوردان، ناخداها و پیردلان دریا، روایتها و خاطرات خود از سفرهای دریایی، لنجهای سنتی قایقهای بادبانی شیوههای بومی صید و زندگی در سواحل مَکران را برای نسلهای جوان بازگو میکنند.
این آیین فرهنگی، افزون بر حفظ هویت دریایی منطقه، بستری برای انتقال دانش بومی فرهنگ دریانوردی و تجربههای ارزشمند مردمان ساحلنشین به نسلهای آینده فراهم کرده است.
در همین راستا، ساکنان روستای دَرَک در سال ۲۰۲۲ میلادی با اجرای پروژه خلاقانه «هر خانه یک ، گام مهمی در مستندسازی و معرفی این روایتهای ارزشمند برداشتند. در این طرح، داستانها و خاطرات ناخداهای قدیمی و مردان دریا بر دیوار منازل آنان نقاشی و تصویرسازی شد تا گردشگران و بازدیدکنندگان بتوانند ضمن آشنایی با زندگی دریایی مردم منطقه، بخشی از تاریخ شفاهی سواحل جنوب شرق ایران را از نزدیک لمس کنند.
کارشناسان حوزه گردشگری فرهنگی معتقدند آیین «مرد دریا» نمونهای موفق از مشارکت جامعه محلی در حفاظت از میراث ناملموس است؛ ظرفیتی که میتواند در کنار جاذبههای طبیعی منحصربهفرد دَرَک، از جمله تلاقی کمنظیر کویر و دریا، نقش مهمی در توسعه گردشگری پایدار و تقویت هویت فرهنگی این مقصد گردشگری ایفا کند.
روستای گردشگری دَرَک در شهرستان زرآباد استان سیستان و بلوچستان با ۱۲۰ خانوار و جمعیتی بیش از ۶۰۰ نفر، بهعنوان یکی از شاخصترین مقاصد گردشگری سواحل مَکران، علاوه بر برخورداری از چشماندازهای طبیعی کمنظیر، مجموعهای غنی از آیینها، سنتها، فرهنگ دریایی، موسیقی بومی، صنایعدستی و میراث ناملموس را در خود جای داده است.
منبع میراث فرهنگی و گردشگری سیستان و بلوچستان