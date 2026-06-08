پرواز‌های شماره ۱۶۷۹، ۱۶۹۱ و ۱۶۹۵ که براساس برنامه قرار بود بامداد روز ۱۸ خردادماه از جده به مقصد فرودگاه حضرت امام (ره) انجام شوند، با هماهنگی‌های صورت‌گرفته از فرودگاه جده به مقصد مشهد مقدس انجام میشوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ در پی اطلاعیه سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر محدودیت‌های پروازی در غرب کشور و با توجه به شرایط کنونی، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" با هدف تداوم خدمت‌رسانی به حجاج بیت‌الله الحرام و با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان حج و زیارت، سه پرواز بازگشت حجاج از مقصد جده به فرودگاه حضرت امام (ره) در روز دوشنبه ۱۸ خرداد را به مقصد فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد انجام خواهد داد.

 پرواز‌های شماره ۱۶۷۹، ۱۶۹۱ و ۱۶۹۵ که براساس برنامه قرار بود بامداد روز ۱۸ خردادماه از جده به مقصد فرودگاه حضرت امام (ره) انجام شوند، با هماهنگی‌های صورت‌گرفته از فرودگاه جده به مقصد مشهد مقدس انجام میشوند.

همچنین پرواز شب گذشته مشهد ـ جده که در فرودگاه گرگان متوقف شده بود، طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده در ساعات آینده براساس برنامه به جده پرواز خواهد کرد.

 طبق گزارش عملیات بازگشت حجاج به ایستگاه‌های پروازی منوط به عادی شدن شرایط پروازی خواهد بود.

 شایان ذکر است، اطلاع‌رسانی مربوط به وضعیت و برنامه پرواز‌های بازگشت حجاج از طریق پیام‌رسان‌ها و کانال‌های رسمی هواپیمایی ج

برچسب ها: پرواز حج ، هواپیمایی
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