باشگاه خبرنگاران جوان - تقیزاده مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با اشاره به اهمیت تامین مالی واحدهای تولیدی در شرایط کنونی، آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را تشریح کرد و گفت: سهمیه ابلاغی کل دستگاههای اجرایی استان از محل منابع این تبصره، ۱۰۲۷۰ میلیارد ریال بوده است.
او افزود: در همین چارچوب، تعداد ۸۹۰ طرح به ارزش ۱۹۰۴۳ میلیارد ریال در کمیته استانی تسهیلات تبصره (۱۸) تصویب و به بانکها و موسسات عامل مربوطه ابلاغ شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با تاکید بر اینکه خروجی این فرآیند باید در خدمت حفظ و تقویت تولید استان باشد، تصریح کرد: بر اساس آخرین گزارش دریافتی از بانکها و موسسات عامل، تاکنون ۹۴۵۱ میلیارد ریال از این تسهیلات پرداخت شده که معادل ۹۲ درصد از سهمیه ابلاغی است.
او گفت: این رقم نشاندهنده حرکت جدی دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی برای رساندن منابع مالی به طرحهای اولویتدار استان بوده و منجر به ایجاد ظرفیت اشتغالزایی برای بیش از ۱۳۰۰ نفر شده است.
تقیزاده درباره نحوه توزیع اعتبارات میان دستگاههای اجرایی استان توضیح داد: این منابع بین ۱۴ دستگاه اجرایی شامل ادارهکل صنعت، معدن و تجارت (۲۳۴۱ میلیارد ریال)، ادارهکل جهاد کشاورزی (۲۰۹۹ میلیارد ریال)، ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (۱۵۳۳ میلیارد ریال)، ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی (۱۰۰۶ میلیارد ریال)، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (۵۹۰ میلیارد ریال)، ادارهکل راه و شهرسازی (۴۰۶ میلیارد ریال)، ادارهکل ورزش و جوانان (۳۱۵ میلیارد ریال)، دانشگاه علوم پزشکی (۲۹۸ میلیارد ریال)، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی (۳۳۴ میلیارد ریال)، دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری (۵۹۸ میلیارد ریال)، ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای (۲۶۴ میلیارد ریال)، پارک علم و فناوری (۲۵۴ میلیارد ریال)، ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات (۱۵۵ میلیارد ریال) و ادارهکل آموزش و پرورش (۷۷ میلیارد ریال) توزیع شده است.
او ادامه داد: همچنین این تسهیلات از طریق ۹ موسسه عامل شامل بانک توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید، بانک کشاورزی، بانک ملی، بانک ملت، بانک صنعت و معدن، پست بانک، بانک رفاه کارگران و بانک مسکن در مسیر پرداخت قرار گرفته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با اشاره به بررسی عملکرد پرداختها گفت: در میان دستگاههای اجرایی، سه دستگاه با بیشترین مبلغ پرداختی شامل ادارهکل جهاد کشاورزی (۲۱۴۵ میلیارد ریال)، ادارهکل صنعت، معدن و تجارت (۲۱۰۱ میلیارد ریال) و ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی (۸۸۳ میلیارد ریال) بودهاند.
به گفته او در بین موسسات عامل نیز سه مجموعه پیشرو شامل بانک توسعه تعاون (۲۲۳۹ میلیارد ریال)، بانک کشاورزی (۱۶۷۴ میلیارد ریال) و صندوق کارآفرینی امید (۱۵۱۶ میلیارد ریال) گزارش شدهاند که ضروری است سایر دستگاههای اجرائی و موسسات عامل، پرداخت این تسهیلات را با اولویت و سرعت بیشتری دنبال کنند.
تقیزاده با تاکید بر اینکه تامین مالی، ستون پایداری تولید و اشتغال استان است، خاطرنشان کرد: در مجموع، عملکرد دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل مرتبط در جذب و پرداخت این تسهیلات مطلوب بوده و فرآیند اجرایی پرداخت تسهیلات باقیمانده که مهلت آن تا ۱۵ تیر ۱۴۰۵ تمدید شده است، هماکنون در بانکهای عامل در حال انجام است.
او گفت: علاوه بر این، سهمیه ابلاغی کل دستگاههای اجرایی استان از محل منابع بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ که به حساب بانکهای عامل واریز شده تاکنون ۷۰۸۵ میلیارد ریال است و فرآیند تصویب طرحها در دستگاههای اجرائی و ابلاغ طرحهای مربوطه به بانکهای عامل در حال انجام است.
منبع: دارایی فارس