قرعه‌کشی ۲۳۱ قطعه زمین طرح‌های حمایتی مسکن در ارزوئیه با حضور معاون عمرانی استاندار کرمان انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوانمعاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با تأکید بر اینکه تأمین مسکن جوانان و اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن از مهم‌ترین اولویت‌های دولت چهاردهم در استان است، گفت: واگذاری زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن یک حق قانونی و از وظایف دولت است و هیچ منتی بر مردم وجود ندارد.

 علی‌اصغر ذاکری صبح دوشنبه ۱۸ خردادماه در مراسم قرعه‌کشی ۱۲۸ قطعه زمین طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ۱۰۳ قطعه زمین طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان ارزوئیه گفت: بابت تأخیر در اجرای حقی که باید سال‌ها قبل محقق می‌شد، از مردم این منطقه عذرخواهی کنم. 

وی افزود: با انسجام میان دولت، مجلس و متقاضیان، روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان شتاب گرفت

ذاکری گفت: امروز حل مشکلات مسکن جوانان و اجرای طرح‌های جوانی جمعیت در صدر برنامه‌های استان قرار دارد.

 

برچسب ها: آبرسانی ، کرمان
خبرهای مرتبط
کرمان در تأمین کالا‌های اساسی کمبودی ندارد/اختلال در تولید و توزیع کالا، خط قرمز مدیریت استان است
تامین آب شرب پایدار ۶۶۴ روستای استان کرمان
کرمان آمادهٔ میزبانی از جام تختی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تولید بیش از ۸ هزار متر مربع فرش دستباف توسط مددجویان کرمانی
آخرین اخبار
تولید بیش از ۸ هزار متر مربع فرش دستباف توسط مددجویان کرمانی
خاتون بم روی لبه تیغ؛ قهرمانِ بی‌پول، در آستانه از دست دادن آسیا