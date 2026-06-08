باشگاه خبرنگاران جوان - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با تأکید بر اینکه تأمین مسکن جوانان و اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن از مهم‌ترین اولویت‌های دولت چهاردهم در استان است، گفت: واگذاری زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن یک حق قانونی و از وظایف دولت است و هیچ منتی بر مردم وجود ندارد.

علی‌اصغر ذاکری صبح دوشنبه ۱۸ خردادماه در مراسم قرعه‌کشی ۱۲۸ قطعه زمین طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ۱۰۳ قطعه زمین طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان ارزوئیه گفت: بابت تأخیر در اجرای حقی که باید سال‌ها قبل محقق می‌شد، از مردم این منطقه عذرخواهی کنم.

وی افزود: با انسجام میان دولت، مجلس و متقاضیان، روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان شتاب گرفت

ذاکری گفت: امروز حل مشکلات مسکن جوانان و اجرای طرح‌های جوانی جمعیت در صدر برنامه‌های استان قرار دارد.