باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تزیکا هایموویچ، فرمانده سابق سامانه پدافند هوایی ارتش رژیم تروریستی اسرائیل، تاکید کرد که پاسخ ایران به حمله این رژیم تروریستی در ضاحیه جنوبی بیروت، جنبههای استراتژیک مهمی را تعیین میکند.
هایموویچ در مقالهای در روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» نوشت که پاسخ ایران یک هفته پس از تهدیدهایی صورت گرفت که تهران در آن تصریح کرد هرگونه حملهای در ضاحیه جنوبی با شلیک موشک از خاک ایران به سمت اراضی اشغالی پاسخ داده خواهد شد، در حالی که ایران به عنوان بخشی از مذاکرات خود با آمریکا، آتشبس را در لبنان برقرار کرده بود.
او توضیح داد که پاسخ ایران سه جنبه اصلی را تایید میکند:
اول تقویت محور ایران-حزبالله، زیرا این جنبش هنوز یک بازیگر مهم منطقهای است و قدرت آن، منافع عالی ایران را تشکیل میدهد که فراتر از همبستگی سازمانی صرف است.
دوم ایران از قابلیت پرتاب موشک قابل توجهی برخوردار است، همانطور که در تواناییاش در پاسخ به حمله اسرائیل در بیروت با رگباری متمرکز از موشکها نشان داده شد، که این نشان میدهد که علیرغم ادعاهای آمریکا درباره نابودی کامل قدرت ایران، تهران قابلیتهای تهاجمی قابل توجهی را حفظ کرده است.
سوم ایران شکست نخورده است. پاسخ ایران این آگاهی را تقویت میکند که تهران در جنگ اخیر به هیچ وجه شکست نخورده است و همچنین هدف آن انتقال پیامی مبنی بر اعمال فشار بر آمریکا و بهبود موضع مذاکرهای آن است.
هایموویچ همچنین هشدار داد که پاسخ ایران دو پیام استراتژیک را منتقل میکند که در آینده نزدیک بر رژیم تروریستی اسرائیل تاثیر خواهد گذاشت. اول، معادله جدیدی ایجاد میکند که به موجب آن هرگونه حمله رژیم تروریستی اسرائیل به ضاحیه جنوبی بیروت منجر به حملات موشکی ایران به اسرائیل خواهد شد و به این ترتیب بیروت در معادله امنیتی با حیفا برابر میشود.
دوم اینکه رژیم تروریستی اسرائیل نمیتواند سیاست درگیری نظامی با ایران را تحمل کند، زیرا تهران مانند حماس یا حزبالله نیست و نمیتوان با آن وارد درگیریهای مکرر شد.
منبع: آر تی