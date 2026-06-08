نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از حملات هوایی ایران، جلسه کابینه امنیتی خود را تشکیل خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - به گفته رسانه‌های اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی قرار است روز دوشنبه در پی حملات هوایی ایران، جلسه کابینه امنیتی برگزار کند.

روزنامه تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داد که این جلسه که با حضور گروهی از وزرای کلیدی برگزار خواهد شد، قرار است ساعت ۱۱ صبح به وقت محلی (۸:۰۰ به وقت گرینویچ) تشکیل شود.

مقامات ایرانی اعلام کردند که پیش از این، یک حمله هوایی اسرائیل یک شرکت پتروشیمی در ماهشهر ایران را هدف قرار داد و خسارات جزئی به این مجتمع صنعتی وارد کرد.

در همین حال، پس از پرتاب موشک توسط تهران، آژیر‌ها در چندین شهر مرکزی و جنوبی اسرائیل به صدا درآمدند.

از زمان حملات هوایی ایالات متحده و اسرائیل به ایران در اواخر فوریه، منطقه در وضعیت بحرانی قرار داشته است، حملاتی که باعث تلافی جویی ایران علیه اسرائیل و سایر کشور‌های منطقه که میزبان دارایی‌های ایالات متحده هستند، شد.

در ۸ آوریل آتش‌بس موقت برقرار شد، اما مذاکرات بعداً در بحبوحه اختلافات بر سر اجرای آن و تحولات منطقه‌ای بعدی متوقف شد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، کابینه امنیتی
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