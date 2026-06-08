باشگاه خبرنگاران جوان - حسن جعفری گفت: پروازهای ورودی و خروجی به این فرودگاه متوقف شده اما مراجعه مسافران به فرودگاه همچنان ادامه دارد.
وی اضافه کرد: با شروع مجدد پروازها موضوع به مردم اطلاعرسانی خواهد شد ولی در شرایط کنونی هیچ پروازی انجام نمی شود و مردم تا زمان برقراری مجدد پروازها از مراجعه به فرودگاه خودداری کنند.
فرودگاه بین المللی مشهد به عنوان دومین فرودگاه پرتردد کشور روزانه محل نشست و برخاست ۱۸۰ پرواز است.
شب گذشته نیز روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری اعلامکرده بود که با توجه به ارزیابیهای ایمنی و امنیتی صورت گرفته و با صدور اطلاعیه هوانوردی (نوتام)، بخش غربی فضای پروازی کشور تا اطلاع ثانوی بسته است.