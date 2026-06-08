طرح بازآفرینی دره اسدآبادی در خرم‌آباد یکی از طرح‌های کلیدی در حوزه توسعه شهری و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این منطقه به شمار می‌رود؛ طرحی که اهمیت آن تنها به بهبود یک محدوده جغرافیایی محدود نمی‌شود، بلکه اثرات آن در مقیاس گسترده‌تر شهری قابل مشاهده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - طرح دره اسدآبادی خرم‌آباد هدف افزایش ایمنی شهری و کاهش مخاطرات محیطی تعریف شده است. دره اسدآبادی به دلیل موقعیت طبیعی و بافت پیرامونی خود، در سال‌های گذشته با چالش‌هایی در زمینه ایمنی و دسترسی مواجه بوده و بازآفرینی آن می‌تواند ریسک‌های احتمالی را به شکل قابل توجهی کاهش دهد. 

از سوی دیگر، این طرح نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهری دارد. ایجاد فضاهای سامان‌یافته، بهبود زیرساخت‌ها و افزایش دسترسی‌های محلی باعث می‌شود ساکنان منطقه از خدمات شهری مطلوب‌تر و محیطی ایمن‌تر و منظم‌تر برخوردار شوند. 

یکی دیگر از ابعاد مهم این پروژه، نقش آن در بهبود شبکه حمل‌ونقل شهری است. ایجاد مسیرهای جدید و اتصال بهتر معابر، به کاهش بار ترافیکی مناطق اطراف کمک کرده و دسترسی میان نقاط مختلف شهر را تسهیل می‌کند.

بازآفرینی دره اسدآبادی؛ گامی به سوی شهری ایمن‌تر و هوشمندتر

شهردار خرم آباد بر اهمیت حیاتی پروژه بازآفرینی دره اسدآبادی برای ارتقای استانداردهای زندگی شهری و افزایش ضریب ایمنی منطقه تأکید شد. 

وی افزود: ایجاد مسیر ساحلی در این محدوده، از محورهای اصلی مورد بررسی بود که به عنوان یک معبر جدید جهت کاهش بار ترافیکی و تسهیل در دسترسی‌های محلی نقش‌آفرینی خواهد کرد. 

همچنین در ادامه گفت:  پروژه ساحلی جهادگران طرحی که به عنوان یکی از معابر مهم در دست اجرا، نقش مؤثری در بهبود عبور و مرور شهری، تکمیل شبکه معابر و تسهیل ترافیک در این بخش از شهر خواهد بود 

شهردار خرم آباد بر اهمیت حیاتی پروژه بازآفرینی دره اسدآبادی برای ارتقای استانداردهای زندگی شهری و افزایش ضریب ایمنی منطقه تأکید شد. 

وی افزود: ایجاد مسیر ساحلی در این محدوده، از محورهای اصلی مورد بررسی بود که به عنوان یک معبر جدید جهت کاهش بار ترافیکی و تسهیل در دسترسی‌های محلی نقش‌آفرینی خواهد کرد. 

همچنین در ادامه گفت:  پروژه ساحلی جهادگران طرحی که به عنوان یکی از معابر مهم در دست اجرا، نقش مؤثری در بهبود عبور و مرور شهری، تکمیل شبکه معابر و تسهیل ترافیک در این بخش از شهر خواهد بود 

این طرح می‌تواند به عنوان یک محرک توسعه شهری و بازآفرینی بافت‌های فرسوده عمل کند؛ به‌طوری که با اجرای آن، زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های جدید، بهبود منظر شهری و ارتقای هویت کالبدی منطقه فراهم می‌شود. 

در مجموع، بازآفرینی دره اسدآبادی را می‌توان یکی از پروژه‌های راهبردی خرم‌آباد دانست که همزمان به مسائل ایمنی، حمل‌ونقل، کیفیت زندگی و توسعه پایدار شهری پاسخ می‌دهد..

 

 

برچسب ها: شهرداری ، خرم آباد
خبرهای مرتبط
پل‌های تخریب شده از سیل در خرم‌آباد تا ۲ماه دیگر تکمیل می‌شوند
مجموعه کیو به تپه شهدا گمنام وصل می‌شود
شهری بدون پشتوانه مالی؛ آیا آینده خرم‌آباد در بند درآمد‌های ناپایدار است؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نقش ماندگار لرستان بر دار قالی؛ هر گره، روایت یک تاریخ
میزان اصلاح قیمت دارو‌ها بین ۶ تا ۶۰ درصد تعیین شد
سالانه ۵ میلیون مترمکعب آب آشامیدنی در فضای سبز مصرف می‌شود؛ متخلفان با قطع انشعاب روبه‌رو خواهند شد
۴۰۰ تن سیمان قاچاق در لرستان کشف شد
آخرین اخبار
میزان اصلاح قیمت دارو‌ها بین ۶ تا ۶۰ درصد تعیین شد
سالانه ۵ میلیون مترمکعب آب آشامیدنی در فضای سبز مصرف می‌شود؛ متخلفان با قطع انشعاب روبه‌رو خواهند شد
نقش ماندگار لرستان بر دار قالی؛ هر گره، روایت یک تاریخ
۴۰۰ تن سیمان قاچاق در لرستان کشف شد
۵ هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع کشور در جنگ طعمه حریق شد / پلنگ‌های زاگرس به روستاها پناه آوردند