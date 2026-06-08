باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - طرح دره اسدآبادی خرم‌آباد هدف افزایش ایمنی شهری و کاهش مخاطرات محیطی تعریف شده است. دره اسدآبادی به دلیل موقعیت طبیعی و بافت پیرامونی خود، در سال‌های گذشته با چالش‌هایی در زمینه ایمنی و دسترسی مواجه بوده و بازآفرینی آن می‌تواند ریسک‌های احتمالی را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.

از سوی دیگر، این طرح نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهری دارد. ایجاد فضاهای سامان‌یافته، بهبود زیرساخت‌ها و افزایش دسترسی‌های محلی باعث می‌شود ساکنان منطقه از خدمات شهری مطلوب‌تر و محیطی ایمن‌تر و منظم‌تر برخوردار شوند.

یکی دیگر از ابعاد مهم این پروژه، نقش آن در بهبود شبکه حمل‌ونقل شهری است. ایجاد مسیرهای جدید و اتصال بهتر معابر، به کاهش بار ترافیکی مناطق اطراف کمک کرده و دسترسی میان نقاط مختلف شهر را تسهیل می‌کند.

بازآفرینی دره اسدآبادی؛ گامی به سوی شهری ایمن‌تر و هوشمندتر

شهردار خرم آباد بر اهمیت حیاتی پروژه بازآفرینی دره اسدآبادی برای ارتقای استانداردهای زندگی شهری و افزایش ضریب ایمنی منطقه تأکید شد.

وی افزود: ایجاد مسیر ساحلی در این محدوده، از محورهای اصلی مورد بررسی بود که به عنوان یک معبر جدید جهت کاهش بار ترافیکی و تسهیل در دسترسی‌های محلی نقش‌آفرینی خواهد کرد.

همچنین در ادامه گفت: پروژه ساحلی جهادگران طرحی که به عنوان یکی از معابر مهم در دست اجرا، نقش مؤثری در بهبود عبور و مرور شهری، تکمیل شبکه معابر و تسهیل ترافیک در این بخش از شهر خواهد بود

شهردار خرم آباد بر اهمیت حیاتی پروژه بازآفرینی دره اسدآبادی برای ارتقای استانداردهای زندگی شهری و افزایش ضریب ایمنی منطقه تأکید شد.

وی افزود: ایجاد مسیر ساحلی در این محدوده، از محورهای اصلی مورد بررسی بود که به عنوان یک معبر جدید جهت کاهش بار ترافیکی و تسهیل در دسترسی‌های محلی نقش‌آفرینی خواهد کرد.

همچنین در ادامه گفت: پروژه ساحلی جهادگران طرحی که به عنوان یکی از معابر مهم در دست اجرا، نقش مؤثری در بهبود عبور و مرور شهری، تکمیل شبکه معابر و تسهیل ترافیک در این بخش از شهر خواهد بود

این طرح می‌تواند به عنوان یک محرک توسعه شهری و بازآفرینی بافت‌های فرسوده عمل کند؛ به‌طوری که با اجرای آن، زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های جدید، بهبود منظر شهری و ارتقای هویت کالبدی منطقه فراهم می‌شود.

در مجموع، بازآفرینی دره اسدآبادی را می‌توان یکی از پروژه‌های راهبردی خرم‌آباد دانست که همزمان به مسائل ایمنی، حمل‌ونقل، کیفیت زندگی و توسعه پایدار شهری پاسخ می‌دهد..