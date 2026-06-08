بیانیه رسمی فدراسیون ووشو در پی حمله زشت و هتاکانه خواهران منصوریان به فدراسیون منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صبح امروز سری دوم رقابت‌های انتخابی تیم ملی ووشو زنان در آکادمی ملی ووشو برگزار شد. پس از پایان مرحله دوم مبارزه انتخابی تیم ملی ووشو ساندا زنان و پس از شکست سهیلا منصوریان از حریف خود دیانا رحیمی، الهه و شهربانو منصوریان با داد و فریاد وارد محل فدراسیون و شکستن درب دفتر ریاست فدراسیون شدند و با بر زبان راندن الفاظ رکیک و توهین به تمام ارکان و اعضای فدراسیون اعم از رئیس، کارکنان و ملی‌پوشان ووشو ایران، به رئیس فدراسیون حمله‌ور شده و الهه منصوریان نیز با چاقوی میوه‌خوری اتاق ریاست فدراسیون در حضور ناظران خودزنی کرده و به شخص خود حمله‌ور شد تا تقصیر ضرب و شتم را به گردن رئیس فدراسیون بیاندازد.

در شرایطی که مسئول حراست فدراسیون و ناظران وزارت ورزش و جوانان در محل وقوع حادثه حضور داشتند، شهربانو منصوریان با استفاده از الفاظ رکیک خطاب به رئیس فدراسیون و دبیرکل کمیته ملی المپیک، همه حضار را تهدید به ضرب و شتم نمود. این در شرایطی است که رئیس فدراسیون بلافاصله پس از ورود ناگهانی به اتاق و با شکست حرز درب اتاق توسط خواهران منصوریان، از اتاق خارج شد تا حتی بی‌احترامی به آنان نکرده باشد.

پیش از این شهربانو منصوریان از حضور در اماکن ووشو با رأی کمیته‌های استیناف و انضباطی محروم شده بود و سهیلا منصوریان با ابراز عذرخواهی مورد بخشش کمیته استیناف فدراسیون قرار گرفته بود. فدراسیون ووشو حق هرگونه اقدام قانونی و قضایی برای خود را محفوظ می‌داند.

برچسب ها: فدراسیون ووشو ، خواهران منصوریان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۷ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
شکمشون سیر شده وقتی میبازی چرا عدا در میای ورزش چیزی نیست که کسی با گردن کلفتی راهش رو باز کنه البته الان هم دیگه زمان گردن کلفتی نیست یه ورزش کار باید الگوی بقیه باشه نگه آبروی ورزشهای رزمی رو ببره
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
لطفا اینقدر سریع قضاوت نکنید ، ما فقط مدال هاشون رو دیدیم و برای کشورمون افتخار بوده ، نمیدونیم چقدردر حقشون کوتاهی شده . بی انصاف نباشید .
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۲ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
یعنی چقدر یک آدم می‌تونه ساده باشه که به این فکر نکنه که اگر خودزنی کنه ، دوربین های مداربسته یا دوربین های پنهان حرکاتش را ذخیره می کنند
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۴ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
من همیشه از ورزشکارها می‌ترسیدم چون همیشه به این فکر
می کردم که اگر یه زمانی عصبانی بشن چقدر خطرناک میشن
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۴ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
ابرو خودشان را بردند ااااهه
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۶ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
برایشان خیلی متاسفم این رفتارها زیبنده یک خانم با وقار دارنده مدال قهرمانی نیست رفتارشان شبیح بچه بازار یتیمی هاست
۲
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۰ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
لطفاً به بچه بازار یتیم توهین نکنید
Iran (Islamic Republic of)
مناک
۱۴:۰۵ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
پول مفت خوردن وحشی شدن این ۳تاخواهر
۳
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۸ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
زیاد طول نمی کشد بین ارازل دستگیر میشوند
۲
۱۰
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۳:۴۷ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
وای بر آن روزی که گدا معتبر شود
۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۲ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
بابا اینا را می‌فرستادند بابای نتانیاهو و ترامپ را در می اوردن
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۱ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
اخراج این سه عجوزه
۴
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
وحشی شدن . دوران اینا دیگه تموم شده
۲
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۱ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
احتمالا خواهران منصوریان شروع به جفتک انداختن کرده اند . خدا به خیر کند
۴
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۴ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
یعنی طاقت شکست را ندارند مگر میشود قسمت نبوده ایندفعه برنده بشود چرا دیگه وحشی‌گری کردند درشان یک زن ورزشکار نیست این حرکات زشت و زننده ورزشکار باید روحیه مقاومت و پهلوانی داشته باشه قهرمان ملاک هست اما بیشتر منشأ مرام و معرفت مهم است
۳
۲۹
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Iran (Islamic Republic of)
میثم
۱۱:۵۹ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
حالا دیدین خانواده چقدر در تربیت و رشد فرزند اهمیت داره؟ هرکی هم باشه تهش رفتارش می کشه به نوع بزرگ شدنش
۱
۳۹
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۱۲
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